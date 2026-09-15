L'IDA de la Banque mondiale fixe le prix d'une obligation de 3 milliards de dollars, la première après une dérogation de la SEC

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L'Association internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale a fixé le prix d'une émission obligataire de 3 milliards de dollars à partir d'un carnet d'ordres de près de 8 milliards de dollars, a déclaré mardi une source proche de l'opération.

* L'obligation mondiale pour le développement durable devrait être réglée le 25 septembre 2026 et arriver à échéance le 25 septembre 2031. Elle est assortie d'un coupon de 4,875 %, a précisé la source.

* L'opération a été menée par Bank of America, BMO Capital Markets, Citi et JPMorgan, selon cette source

* Cette opération marque la première émission en dollars américains de l’IDA depuis qu’elle a obtenu une dérogation aux obligations de déclaration imposées par la Commission américaine des opérations boursières (SEC).

* Cette exemption de la SEC aligne l’IDA sur les autres banques multilatérales de développement, permettant ainsi à la branche de prêts concessionnels de la Banque mondiale de lever des fonds sur les marchés américains à moindre coût et de manière plus efficace

* Une exemption de la SEC permet aux obligations d’un émetteur d’être considérées comme des titres exemptés au regard de la législation américaine sur les valeurs mobilières, ce qui réduit les obligations d’enregistrement et rend l’accès aux marchés financiers américains plus facile et moins coûteux.