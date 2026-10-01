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L'ICC rompt ses liens avec AXA en raison des sanctions américaines, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 15:37

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Cour pénale internationale a rompu ses liens avec son assureur santé Axa AXAF.PA afin de se prémunir contre les sanctions américaines, a rapporté jeudi le Financial Times.

Un porte-parole de la CPI a déclaré au journal qu’Axa et la Cour avaient “décidé d’un commun accord de mettre fin à leur relation contractuelle” et qu’elle ferait appel à un nouvel assureur santé, dont le nom n’a pas été divulgué.

Axa a été citée dans le FT comme ayant déclaré: “Il s’agit d’un cas complexe et sensible compte tenu des risques découlant de l’application extraterritoriale des sanctions américaines. Ce type de situation, extrêmement difficile pour les personnes concernées, est relativement nouveau et reflète un environnement international devenu de plus en plus tendu et complexe pour les entreprises.”

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