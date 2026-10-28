L'IA souveraine européenne et le cloud ne sont pas encore prêts pour les grandes banques, selon le directeur général de Temenos

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Takis Spiliopoulos, directeur général de Temenos ( TEMN.S ), une société suisse spécialisée dans les logiciels bancaires, a déclaré que les initiatives européennes en matière d’IA et de cloud souverains n’étaient pas encore suffisamment abouties pour être adoptées par les grandes banques, alors que la région cherche à renforcer son autonomie technologique vis-à-vis des fournisseurs américains.

L’Union européenne cherche à renforcer sa souveraineté technologique par le biais de propositions, notamment la loi sur le développement du cloud et de l’IA , visant à réduire la dépendance vis-à-vis des hyperscalers américains, dans un contexte d’inquiétudes concernant l’accès aux données en vertu de la législation américaine et la position dominante d’Amazon, de Microsoft et de Google dans le domaine du cloud computing.

* M. Spiliopoulos a déclaré à Reuters que, bien que de nombreux pays aient poussé les fournisseurs de cloud américains à établir des centres de données locaux, des inquiétudes subsistaient quant à l’endroit où les données pourraient finalement être consultées.

* « Données souveraines ou IA souveraine… on n’en est pas encore à un stade de maturité où elles pourraient réellement envisager cela », a déclaré M. Spiliopoulos, en référence aux banques.

* Les futures offres européennes de cloud souverain et d’IA mettront du temps à se transformer en solutions que les grandes banques pourraient utiliser à grande échelle, a déclaré le directeur général.

* Les opérations transfrontalières et les exigences réglementaires restent des obstacles, en particulier pour les grandes banques opérant dans plusieurs juridictions, a-t-il ajouté.