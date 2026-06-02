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L'IA met les puces en feu, Abivax prend froid
information fournie par AOF 02/06/2026 à 10:03

(Zonebourse.com) - L'IA remet les semi-conducteurs sous tension, de Sivers à STMicroelectronics, pendant que Prosus, Salzgitter et DHL profitent du soutien des analystes. En face, Abivax décroche sur des inquiétudes cliniques, Kongsberg subit une dégradation. Avolta cale sur son placement.

Actions en hausse :

Sivers Semiconductors ( 24%) : l'IA envoie le suédois en orbite. Le spécialiste des technologies photoniques et sans fil s'associe à GlobalFoundries pour intégrer ses réseaux de lasers à une plateforme de photonique sur silicium dédiée aux infrastructures d'intelligence artificielle.

Prosus ( 10%) : JP Morgan remet une pièce dans la machine Prosus. Le broker reste à l'achat avec un objectif de 73 EUR, un soutien qui suffit à réveiller l'appétit sur ce groupe d'investissement numérique, même sans relèvement de cours cible.

STMicroelectronics ( 8%) : le fabricant franco-italien de puces change de braquet dans les data centers, porté par l'appétit des infrastructures IA. Le groupe vise désormais environ 1 MdUSD de chiffre d'affaires en 2026, contre plus de 500 MUSD auparavant, et évoque même un doublement possible en 2027.

Salzgitter ( 7%) : l'aciériste allemand profite d'un vrai changement de regard chez Morgan Stanley, qui passe de pondération de marché à surpondérer. L'objectif grimpe de 45,50 à 70,80 EUR.

Infineon ( 4%) : le fabricant allemand de semi-conducteurs profite d'un relèvement d'objectif de cours de Jefferies, qui passe de 75 à 96 EUR tout en maintenant sa recommandation à l'achat. Le broker met en avant la forte demande dans les solutions de gestion de l'alimentation pour l'IA, soutenue par des capacités accrues et des prix mieux orientés sur les exercices 2026/2027.

DHL ( 4%) : le spécialiste des transports et de la logistique progresse après une recommandation à l'achat de Kepler Cheuvreux, avec un objectif de cours porté à 60 EUR. Le broker estime que le marché sous-estime le potentiel de la division Express, portée notamment par l'augmentation du poids moyen par envoi, qui devrait renforcer le levier opérationnel.

Actions en baisse :

Abivax (-30%) : malgré des tests plutôt solides pour l'Obéfazimod, un gros point de méfiance vient tout occulter. Selon la presse américaine, la chute du titre est liée à "l'identification d'un potentiel signal de sécurité, avec plusieurs cas de cancers rapportés dans le bras 50 mg notamment prostate, sein et côlon alors qu'aucun cas n'aurait été observé dans le bras 25 mg et placebo".

Kongsberg (-8%) : le spécialiste de l'industrie maritime souffre du changement de recommandation de DNB Carnegie. Le cabinet passe de conserver à vendre avec un objectif de cours abaissé de 3 EUR à 1,90 EUR.

Avolta AG (-5%) : le teneur de livre prévient que les ordres de placement secondaires sous le seuil de 45,35 CHF par action risquent de ne pas être servis. Succès pour la société de voyage qui voit son cours rejoindre ce plancher.

Clas Ohlson (-5%) : la chaîne de bricolage souffre de la déclaration de Dagens industri. Le cabinet publie dans une analyse que "le titre Clas Ohlson affiche une valorisation excessive si ses objectifs de croissance ne sont pas relevés au delà des 5% actuels"

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/06/2026 à 10:03:00.

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