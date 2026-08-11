L'IA devrait attirer plus de 1 000 MdsUSD d'investissements en 2026, selon Goldman Sachs

La vague d'investissements dans l'intelligence artificielle devrait franchir le seuil de 1 000 MdsUSD en 2026, selon Goldman Sachs Research. Ce montant dépasse d'environ 200 MdsUSD les dépenses d'investissement attendues des hyperscalers américains, mais la principale surprise réside dans leur localisation, avec "seulement" 581 MdsUSD qui seraient effectivement déployés aux Etats-Unis.

L'estimation de 794 MdsUSD généralement avancée pour les géants américains du cloud donne en effet une image trompeuse du cycle. Elle inclut certaines dépenses sans lien direct avec l'IA, attribue aux Etats-Unis des projets réalisés à l'étranger et néglige une partie des investissements engagés par les entreprises privées, asiatiques ou extérieures aux hyperscalers. Goldman Sachs corrige également les contrats de location financière susceptibles d'entraîner des doubles comptages.

Cette lecture élargie montre que le boom dépasse largement Microsoft, Amazon, Alphabet ou Meta et mobilise une chaîne de valeur mondiale comprenant fabricants de semi-conducteurs, fournisseurs de mémoire, équipementiers et constructeurs de centres de données. Les différentes méthodes de vérification utilisées par la banque convergent vers un investissement cumulé de 1 800 MdsUSD depuis 2022.

Malgré l'ampleur de ces montants, Goldman Sachs ne décèle pas encore les signes d'un retournement du cycle. Les importations asiatiques d'équipements pour semi-conducteurs, les enquêtes PMI, les prix des mémoires et les tarifs de location des GPU restent proches du haut de leur fourchette récente. La banque estime ainsi que les dépenses américaines liées à l'IA pourraient passer de 1,8% du PIB en 2026 à 2,8% en 2028, un niveau élevé, mais encore comparable aux précédentes grandes vagues d'investissement technologique.