L'IA améliore la précision pour les cliniciens, selon le directeur général de Philips Amérique du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amina Niasse

L'intelligence artificielle contribue à améliorer la précision des soins prodigués aux patients et, dans certains cas, à faire gagner du temps et de l'argent, selon une enquête commanditée par Philips PHG.AS , qui fournit des technologies de diagnostic, d'imagerie et de cloud au secteur de la santé, a déclaré le directeur général de sa division nord-américaine.

Au fil du temps, cette technologie devrait modifier le rôle des cliniciens dans le secteur de la santé, a déclaré Jeff DiLullo, soulignant notamment l'augmentation de la productivité du travail.

“Le nombre médian de patients supplémentaires qu'ils peuvent recevoir par semaine est de cinq”, a déclaré M. DiLullo. “Cela a des implications économiques pour le système de santé.”

L'enquête “Future Health Index” de Philips, menée par le cabinet de conseil en recherche Vitreous World entre février et avril, a interrogé des répondants dans 10 pays, dont 2 011 cliniciens et 20 085 patients.

Environ 30 % des médecins interrogés ont déclaré que l'IA avait permis de réaliser des économies substantielles sur leur budget.

Parmi les cliniciens, 27 % ont déclaré que l’IA les avait aidés à identifier des erreurs médicales potentielles au moins trois fois au cours des trois derniers mois, tandis que 36 % ont indiqué qu’elle avait augmenté le nombre de patients qu’ils pouvaient voir chaque semaine. Mais 77 % des cliniciens ayant répondu ont déclaré que la formation à l’IA était indisponible, limitée ou inégale.

La société néerlandaise Philips a indiqué que les professionnels de santé utilisaient principalement l'IA pour des tâches administratives, telles que la compilation de données et la planification, les décisions plus complexes étant prises par les cliniciens.

Les patients se tournent également de plus en plus vers l'IA pour obtenir des conseils sur des questions de santé, mais des recherches antérieures ont montré que cette technologie n'était pas plus utile que d'autres méthodes pour prendre des décisions en matière de soins de santé.

Des assureurs santé tels que Centene CNC.N ont déploré l'utilisation de l'IA par les systèmes de santé, qui, selon eux, a entraîné de manière agressive ou inappropriée une augmentation des remboursements.