L'IA accélère la restructuration de la gestion de fortune de HSBC au Royaume-Uni

HSBC prévoit une forte réduction de ses effectifs dans la gestion de fortune au Royaume-Uni, avec jusqu'à 70% des postes de conseillers financiers concernés, rapporte le Financial Times. Au-delà des économies, cette restructuration illustre la place croissante de l'IA dans des métiers jusqu'ici fondés sur l'expertise humaine et la relation client.

HSBC Holdings prévoit de supprimer environ la moitié des postes de direction et de spécialistes au sein de son activité britannique de gestion de fortune, selon le FT. Près de 70% des postes de conseillers financiers seraient également concernés. Les salariés touchés par cette restructuration devraient quitter la banque à la fin du mois d'octobre, selon le quotidien britannique.

Ces suppressions de postes s'inscrivent dans une réorganisation plus large de la gestion de fortune de HSBC au Royaume-Uni. Elles interviennent alors que la banque accélère le recours à l'intelligence artificielle pour simplifier son fonctionnement et réduire ses niveaux hiérarchiques.

Le directeur général de HSBC, Georges Elhedery, a fait de l'IA l'un des piliers de sa stratégie de transformation du groupe.

La gestion de fortune face au défi de l'IA

Le cas HSBC pose une question plus large pour le secteur financier : jusqu'où l'intelligence artificielle peut-elle transformer la gestion de fortune ?

Le métier repose traditionnellement sur deux piliers : l'expertise financière et la relation de confiance entre le conseiller et son client. Or, une partie croissante du travail peut désormais être assistée ou automatisée par des outils capables d'analyser des portefeuilles, de traiter de grandes quantités de données ou encore de préparer des recommandations.

La restructuration annoncée par HSBC montre que cette évolution peut également toucher des fonctions à responsabilités.

HSBC veut devenir une banque plus légère

Cette transformation dépasse la seule gestion de fortune britannique. Sous la direction de Georges Elhedery, HSBC cherche à simplifier une organisation historiquement complexe et à réduire ses coûts.

La restructuration britannique pourrait donc donner un premier aperçu du modèle que HSBC cherche à construire : une banque moins hiérarchisée, davantage automatisée et dans laquelle l'intelligence artificielle prend une part croissante dans des fonctions jusqu'ici réservées aux professionnels de la finance.