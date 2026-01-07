 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'IA a permis à Equinor d'économiser 130 millions de dollars en 2025
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 15:54

Equinor annonce que l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) a permis au groupe d'économiser 130 millions de dollars américains en 2025.

L'IA est désormais utilisée sur les plateformes offshore et les installations terrestres pour résoudre des tâches industrielles à grande échelle.

Equinor propose actuellement une gamme de solutions d'IA en cours d'utilisation, et plus d'une centaine de nouveaux cas d'utilisation ont été identifiés.

L'IA a été utilisée par exemple pour la surveillance de plus de 700 machines rotatives avec 24 000 capteurs dans toutes les installations et la planification des puits et le développement des champs. L'IA est également utilisée comme outil pour interpréter plus rapidement des données sismiques.

" Avec l'IA, nous pouvons analyser les données sismiques dix fois plus rapidement, planifier les puits et le développement des champs de manière nouvelle et meilleure, et exploiter nos installations de manière plus efficace. Les processus industriels génèrent d'énormes quantités de données, et nous pouvons utiliser l'IA pour " produire " des connaissances à partir de ces données ", a déclaré Hege Skryseth, vice-président exécutif pour la technologie, le numérique et l'innovation chez Equinor.

Equinor vise à maintenir la production sur le plateau continental norvégien à des niveaux de 2020 jusqu'en 2035, ce qui signifie environ 1,2 million de barils d'équivalents pétroliers par jour.


Valeurs associées

EQUINOR
230,800 NOK LSE Intl -3,69%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des habitants fuient le quartier kurde d'Achrafieh, à Alep, dans le nord de la Syrie, le 7 janvier 2026 ( AFP / Bakr ALkasem )
    Syrie: des civils fuient les quartiers kurdes d'Alep, déclarés par l'armée "zone militaire"
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:23 

    Des civils fuient en masse mercredi les quartiers kurdes d'Alep, la grande ville du nord de la Syrie, décrétés "zone militaire" par l'armée syrienne qui a mis en place des "couloirs humanitaires" pour la sortie des habitants. Des accrochages sporadiques opposent ... Lire la suite

  • Un écran à la Bourse de New York, le 2 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street ouvre d'un pas prudent
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:19 

    La Bourse de New York évolue sur une note contrastée mercredi, au lendemain d'un double record pour le Dow Jones et le S&P 500, le rapport mensuel sur l'emploi du secteur privé aux Etats-Unis n'ayant pas suffi à dynamiser la place américaine. Vers 15H05 GMT,

  • Uber, le constructeur électrique de luxe Lucid et la start-up Nuro dévoilent le 5 janvier 2026 à Las Vegas leur futur robotaxi ( AFP / Patrick T. Fallon )
    La course à la conduite (quasi) autonome pour les particuliers relancée par le bond de l'IA
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:17 

    Malgré l'essor des robotaxis, une véritable conduite autonome pour les particuliers est encore loin, au vu du coût et des freins juridiques ou réglementaires. Toutefois, grâce aux progrès de l'IA, les voitures capables de rouler toutes seules, mais sous la responsabilité ... Lire la suite

  • ( AFP / PASCAL GUYOT )
    Ubisoft annonce la fermeture de son studio canadien d'Halifax
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 16:16 

    En pleine réorganisation interne, le géant français des jeux vidéo Ubisoft a annoncé mercredi qu'il allait fermer son studio qui emploie 71 personnes à Halifax, au Canada, pour réduire ses coûts. "Ubisoft a pris la décision difficile de fermer son studio d’Halifax. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank