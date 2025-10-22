L'hydrocraqueur de la raffinerie Chevron d'El Segundo reste fermé trois semaines après l'incendie, selon WoodMac

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un hydrocraqueur reste hors service à la raffinerie Chevron CVX.N de 285 000 barils par jour à El Segundo en Californie du Sud, suite à un important incendie le 2 octobre, a déclaré Wood Mackenzie mercredi.