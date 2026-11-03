L'histoire montre que l'indice S&P 500 est généralement en hausse 12 mois après les élections de mi-mandat aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

* Le Nasdaq progresse d'environ 1 %; le S&P 500 en hausse; le Dow Jones en baisse

* Le secteur technologique affiche la plus forte hausse parmi les secteurs du S&P; celui des matériaux est le plus à la traîne

* Le STOXX 600 recule d'environ 0,6 %

* Le pétrole et l'or reculent; le dollar reste pratiquement stable; le bitcoin progresse d'>t de 1 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'établit en hausse à 4,96 %

3 novembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

L'HISTOIRE MONTRE QUE LE S&P 500 EST GÉNÉRALEMENT EN HAUSSE 12 MOIS APRÈS LES ÉLECTIONS DE MI-MANDAT AUX ÉTATS-UNIS

Alors que les investisseurs s'interrogent sur la réaction immédiate probable aux résultats des élections de mi-mandat américaines d'aujourd'hui, des études montrent que l'indice S&P 500 .SPX a progressé 12 mois après presque toutes les élections de mi-mandat depuis 1930, selon la Deutsche Bank.

Une note publiée mardi par Deutsche Bank Research indique que le S&P 500 a affiché une hausse 12 mois après les élections de mi-mandat dans 22 des 24 scrutins américains de ce type organisés depuis 1930.

Les résultats des élections législatives seront suivis de près par les acteurs du marché, car ils pourraient fournir des indices sur l’orientation future de la politique réglementaire du Capitole pour les deux prochaines années.

La banque souligne que depuis la Seconde Guerre mondiale, le marché a progressé dans les 12 mois qui ont suivi les élections de mi-mandat lors de 20 élections sur 20.

En revanche, depuis 1928, le S&P 500 a progressé 67 % du temps au cours des années civiles, avec un gain moyen de 8,1 % et un gain médian de 11,6 %, sur la base des rendements des cours, hors dividendes, précise la société.

Cette tendance se vérifie généralement, explique la société, car « l’année des élections de mi-mandat est généralement la plus faible du cycle quadriennal ».

« L’incertitude quant à l’issue politique et aux orientations politiques est à son comble à l’approche des élections, et le marché a tendance à atteindre son plus bas niveau à l’automne. Dans le scénario moyen des élections de mi-mandat, le creux survient fin septembre. L’année 2026 n’a pas connu les mêmes baisses que de nombreuses années d’élections de mi-mandat précédentes… mais le marché stagne depuis fin mai, ce qui témoigne tout de même de la faiblesse habituelle observée avant le scrutin. »

Les élections de mi-mandat dissipent généralement l’incertitude pesant sur les perspectives et se traduisent souvent par « un gouvernement divisé et une impasse politique, ce qui réduit le risque de changements politiques majeurs ».

Les années 1930 et 1938 ont constitué des exceptions à ces schémas habituels: en 1930, l’indice a chuté de 37 % au cours des 12 mois qui ont suivi les élections de mi-mandat, dans le contexte de la Grande Dépression, note la société.

Ce qui est unique à l’heure actuelle, c’est que le S&P 500 est « plus concentré que dans n’importe lequel de ces exemples historiques, une poignée de sociétés à très forte capitalisation générant une grande partie des rendements ».

« Il suffirait que quelques-unes d’entre elles déçoivent pour que l’indice recule, même si la plupart des actions progressent », note la société.

Dans le même temps, la société souligne que les investisseurs anticipent « le cycle de hausse des taux le plus modéré de l’histoire » de la part de la Réserve fédérale. « Si ce cycle de hausse devenait plus classique, cela constituerait probablement un choc pour les marchés. »

(Caroline Valetkevitch)

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