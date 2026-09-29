L'exposition « Corée » du British Museum présente le patrimoine du pays au-delà de la culture pop

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Francesca Halliwell

Une nouvelle exposition qui ouvre ses portes cette semaine au British Museum de Londres va au-delà de la culture pop coréenne pour explorer 2 000 ans de patrimoine artistique et culturel du pays.

Couvrant une période allant du début de l'âge du fer à nos jours, l'exposition rassemble des œuvres datant d'environ 400 av. J.-C. aux côtés de pièces d'artistes coréens contemporains.

« La plupart des gens, en particulier les jeunes au Royaume-Uni… connaissent la Corée à travers sa culture populaire », a déclaré la conservatrice Sang-ah Kim à Reuters. « Ils ignorent peut-être que la Corée possède une longue histoire, marquée par plus de 2 000 ans de créativité, de résilience et de savoir-faire technique. »

L’exposition présente des œuvres issues de la collection de l’ancien président de Samsung, Lee Kun-hee, décédé en 2020, et de sa famille.

Parmi les pièces phares figurent des statuettes de bodhisattvas et une collection de soutras datant des siècles qui ont suivi l’introduction du bouddhisme en Corée, ainsi que les célèbres céramiques céladon de la dynastie Goryeo. Est également exposée une œuvre de l’artiste sud-coréenne Yeesookyung, issue de sa série « Translated Vase »: une sculpture assemblée à partir de tessons jetés par des potiers, illustrant la beauté de l’imperfection.

Certaines pièces peuvent sembler familières aux visiteurs qui ont découvert la Corée à travers ses exportations culturelles contemporaines.

« Les gens, en particulier le jeune public… pourraient avoir une belle surprise en découvrant les œuvres “Le Tigre et la Pie” ou “Le Soleil, la Lune et les Cinq Sommets” s’ils ont regardé “KPop Demon Hunters” », a déclaré Kim.

Ce film d’animation Netflix s’inspire de l’imagerie traditionnelle coréenne: les peintures représentant un tigre et une pie ont donné naissance aux personnages de Derpy le Tigre et Sussie la Pie, tandis que le groupe fictif HUNTR/X se produit devant une interprétation numérique d’un paravent illustré intitulé « Soleil, Lune et les Cinq Sommets ».

Parmi les œuvres plus récentes, on trouve le dessin au fil « Autoportrait » de Suh Do Ho, qui aborde les notions de foyer, de migration et d’appartenance, ainsi que des œuvres de Lee Jung-seop, qui a été séparé de sa famille pendant la guerre de Corée et qui gravait des images sur la doublure en papier d’aluminium des paquets de cigarettes lorsqu’il n’avait pas les moyens d’acheter de la peinture ou de la toile.

La plupart des œuvres exposées sont prêtées par le Musée national de Corée et le Musée national d’art moderne et contemporain de Corée.

L’exposition ouvrira ses portes le jeudi 1er octobre et se tiendra jusqu’au 31 janvier 2027.