L'explosion du chiffre d'affaires et les pertes colossales d'Anthropic mettent l'engouement pour l'IA à l'épreuve à l'approche de son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Anthropic dévoile son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis alors que la course à l'IA s'intensifie

* Des chiffres d'affaires en forte hausse, des pertes importantes et des risques croissants

* L'introduction en bourse de ce laboratoire d'IA est considérée comme un test décisif pour le secteur de l'IA

(Ajout de détails du dossier, de contexte et d'éléments de fond tout au long du texte)

par Manya Saini et Echo Wang

Anthropic a franchi une étape importante vers une introduction en bourse qui pourrait battre tous les records lundi, alors même qu’elle a révélé des pertes importantes et des problèmes de sécurité susceptibles de mettre à l’épreuve l’enthousiasme des investisseurs pour ce géant de l’IA.

L’IA a captivé l’imagination des investisseurs en promettant un bond technologique susceptible de transformer les entreprises, d’accélérer les avancées scientifiques et de générer d’énormes gains de productivité.

Cela a alimenté d’énormes investissements dans les infrastructures informatiques et le développement de l’IA, tout en attisant le scepticisme quant à l’ampleur et au rythme de ces dépenses.

L'introduction en bourse d'Anthropic intervient à un moment critique pour les marchés mondiaux, alors que les investisseurs évaluent attentivement si les milliards de dollars injectés dans cette technologie généreront des rendements suffisants pour justifier des valorisations vertigineuses.

"Le potentiel de l’IA à transformer les entreprises, à booster la productivité et à redéfinir des secteurs entiers suscite toujours un immense enthousiasme, mais les investisseurs se montrent de plus en plus avertis", a déclaré Susannah Streeter, stratège en chef des investissements chez Wealth Club.

La perte nette d’Anthropic au premier semestre 2026 s’est fortement creusée pour atteindre 80,7 milliards de dollars, en grande partie en raison d’un élément hors exploitation lié à des obligations convertibles en actions de la société.

Malgré ces dépenses colossales, sa perte d’exploitation pour la même période s’est réduite à 693 millions de dollars et son résultat d’exploitation ajusté est passé dans le vert, à 1,62 milliard de dollars, contre une perte de 1,85 milliard de dollars il y a un an.

La société, qui devrait entrer en bourse avant Thanksgiving, a indiqué que son chiffre d’affaires avait enregistré une croissance vertigineuse de 1 368 % au cours du trimestre clos le 30 juin par rapport à l’année précédente, mais elle a averti dans son prospectus que son taux de croissance du chiffre d’affaires pourrait baisser et fluctuer de temps à autre.

Ce document a confirmé une série d’exclusivités publiées par Reuters qui offraient un premier aperçu de son contenu avant même qu’Anthropic ne le rende public, notamment des détails sur ses performances financières, sa trajectoire de croissance et ses projets d’introduction en bourse.

Son prospectus détaille les risques liés à cette technologie puissante, allant des utilisations abusives potentielles et des menaces de sécurité aux craintes que des systèmes avancés puissent produire des résultats "susceptibles d’être interprétés comme coercitifs, trompeurs ou manipulateurs", y compris des comportements s’apparentant au chantage.

Le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a appelé à un ralentissement du développement de l’IA.

PRÉVISIONS DE VALORISATION

Certains investisseurs actuels et potentiels évaluent Anthropic à environ 1 500 milliards de dollars, contre environ 2 000 milliards il y a une semaine, après que la start-up spécialisée dans l’IA a dévoilé certains détails financiers lors d’un récent événement destiné aux investisseurs .

"Cette offre s’adresse aux fidèles, qui, tôt ou tard, obtiendront un certain retour sur leur capital investi", a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital.

L'introduction en bourse d'Anthropic est actuellement la seule à se maintenir sur un marché des introductions en bourse automnales qui s'annonçait pourtant très animé. Les analystes ont indiqué que cela lui donnerait accès à d'importants capitaux pour financer ses coûteuses ambitions en matière d'IA.

"L’introduction en bourse d’Anthropic établira une référence pour l’évaluation des principaux laboratoires d’IA, influençant à la fois les introductions à venir et la confiance accordée aux entreprises qui financent le développement des infrastructures d’IA", a déclaré Lukas Muehlbauer, chercheur associé chez IPOX.

Les analystes s’attendent à ce que les valorisations du secteur de l’IA subissent une correction, alors que l’inquiétude des investisseurs face au boom des investissements dans l’IA, alimenté par l’endettement, agite les marchés des actions et des obligations. La hausse des coûts d’emprunt et des rendements obligataires a également renforcé la prudence des investisseurs.

"Anthropic fait son entrée sur un marché des introductions en bourse bien plus difficile qu’à l’été dernier. Les investisseurs ne remettaient pas en question les valorisations de la même manière qu’il y a quelques mois", a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un prestataire spécialisé dans la recherche sur les introductions en bourse et les ETF.

ÉQUILIBRE ENTRE LES PROMESSES ET LES RISQUES DE L’IA

Anthropic a indiqué que plus de la moitié des entreprises du classement Fortune 500 et plus de 30 % des sociétés du Global 2000 figuraient parmi ses clients, chacun ayant généré au moins 100 000 dollars de chiffre d’affaires pour la société au cours des 12 mois clos le 30 septembre.

Cette introduction en bourse intervient alors que les propres recherches d’Anthropic soulèvent des inquiétudes concernant les systèmes d’IA avancés, qui, lors de tests contrôlés, ont montré des comportements tels que le sabotage de code, la facilitation de la fraude et la manipulation d’informations.

"Notre recours croissant aux systèmes d’IA pour accélérer nos propres activités de recherche et développement pourrait entraîner une évolution des capacités de nos modèles plus rapide que notre capacité à élaborer, valider et mettre en œuvre les mesures correspondantes en matière de sûreté, d’alignement et de sécurité", indique le prospectus.

La société a indiqué qu’elle s’appuyait sur un nombre limité de fournisseurs de services cloud, tels qu’Amazon, Google et Microsoft, ainsi que sur des fournisseurs tels que Broadcom pour la puissance de calcul et les composants d’infrastructure critiques. Ces relations peuvent créer "des dépendances et des vulnérabilités potentielles", a-t-elle précisé.

Anthropic, qui n’a pas révélé les conditions de son offre, sera cotée au Nasdaq sous le symbole "ANT" une fois l’introduction en bourse clôturée .

UNE CROISSANCE FOLLE

Anthropic, fondée en 2021 par une équipe de chercheurs ayant quitté OpenAI à la suite de désaccords sur la gouvernance et la sécurité de l’IA, a été valorisée à 965 milliards de dollars lors d’un tour de table en mai. Elle reste engagée dans une bataille acharnée avec OpenAI pour prendre la tête de la course au développement des systèmes d’IA les plus avancés.

La société a nommé Reed Hastings, le cofondateur milliardaire de Netflix, au poste d’administrateur indépendant principal. Conformément aux règles du Nasdaq, Anthropic s’est qualifiée de "société contrôlée" en raison du pouvoir dont dispose son "Long-Term Benefit Trust" (fonds d’intérêt à long terme) d’élire la majorité des membres de son conseil d’administration.

La société a indiqué qu’elle s’attendait à ce que ses dépenses en calcul et en infrastructure augmentent en valeur absolue et restent sa principale charge d’exploitation.

Anthropic s’est engagée à consacrer plus de 600 milliards de dollars à des contrats informatiques avec des partenaires tels qu’Amazon et Google, ce qui la place parmi les plus importants engagements jamais enregistrés en matière d’infrastructures d’IA.

L’introduction en bourse d’Anthropic fait suite à celle de SpaceX, la société d’Elon Musk, qui a battu tous les records en juin en fixant le prix de son offre à 75 milliards de dollars , ce qui valorisait l’entreprise à 1 750 milliards de dollars.

Goldman Sachs s’est vu confier le prestigieux rôle de "lead-left" pour l’introduction en bourse d’Anthropic, aux côtés de Morgan Stanley, qui est également l’un des principaux souscripteurs. Les deux banques ont refusé de commenter.

Vingt autres banques ont été désignées comme souscripteurs, Morgan Stanley agissant en tant qu’agent de stabilisation, chargé de superviser les premières transactions sur le titre. Ces mandats d’introduction en bourse marquent une nouvelle victoire pour les deux banques, qui avaient également joué un rôle de premier plan lors de l’introduction en bourse de SpaceX.