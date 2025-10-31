L'explosion d'une raffinerie de HF Sinclair au Nouveau-Mexique fait des blessés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bureau du shérif a confirmé qu'une explosion s'était produite vendredi à la raffinerie Navajo de HF Sinclair DINO.N à Artesia, au Nouveau-Mexique, faisant quelques blessés.