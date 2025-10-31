L'explosion d'une raffinerie de HF Sinclair au Nouveau-Mexique fait des blessés

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
La justice italienne a ordonné vendredi la mise sous séquestre d'actions d'une valeur de 1,3 milliard d'euros détenues dans le groupe de spiritueux Campari par une holding luxembourgeoise, accusée de fraude fiscale. L'enquête de la police financière de Milan a ...
Lire la suite
En plein Los Angeles, une équipe de démarcheurs frappe inlassablement aux portes pour convaincre les habitants d'autoriser la Californie à redécouper sa carte électorale, afin de favoriser la gauche et résister à Donald Trump. Les prospectus qu'ils distribuent ...
Lire la suite
par Sinéad Carew et Pranav Kashyap La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, Amazon ayant ravi les investisseurs avec ses prévisions pour la fin de l'année même si des commentaires de responsables de la Réserve fédérale ont refroidi les espoirs de nouvelle ...
Lire la suite
Quelque 700 personnes ont été tuées lors de violences électorales en Tanzanie, affirme vendredi le principal parti d'opposition de ce pays d'Afrique de l'Est toujours sous une chape de plomb, des chiffres rejetés par le gouvernement qui récuse tout "usage excessif ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer