L'exploitant de gazoducs Targa prévoit un bénéfice de base supérieur aux estimations grâce à la hausse des volumes de gaz

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L'opérateur de gazoducs Targa Resources

TRGP.N a annoncé jeudi un bénéfice de base ajusté pour l'année en cours supérieur aux prévisions des analystes, grâce à la hausse des volumes de transport de liquides de gaz naturel sur son réseau.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 se sont établis en moyenne à 9,54 dollars par million d'unités thermiques britanniques au cours du trimestre janvier-mars, en hausse de 9,5 % par rapport à l'année dernière. Le gaz naturel a été soutenu par une flambée des prix au comptant lors de la tempête hivernale Fern au début du trimestre.

Les sociétés américaines d'exploitation de pipelines bénéficient d'une production robuste de pétrole et de gaz dans le bassin permien, l'incertitude persistante concernant le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz conduisant à une préférence accrue pour le GNL provenant des États-Unis.

Targa a déclaré qu'elle prévoyait de mettre en service l'extension de son gazoduc Delaware Express NGL en mai 2026.

La société a également annoncé son intention de construire deux nouvelles usines de traitement de gaz naturel — l'usine Roadrunner III d'une capacité de 265 millions de pieds cubes par jour (MMcf/j) et l'usine Copperhead II d'une capacité de 275 MMcf/j — dans le bassin permien du Delaware, toutes deux devant entrer en service au premier trimestre 2028.

Les ventes trimestrielles totales de gaz naturel ont augmenté de 17,26 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 3,04 milliards de BTU par jour (BBtu/d), tandis que les volumes de transport par pipeline de LGN ont augmenté d'environ 20,5 %, pour atteindre 1 016,8 milliers de barils par jour (MBbl/d).

Les ventes de LGN ont augmenté pour atteindre 1,30 milliard de barils par jour, contre 1,19 milliard de barils par jour un an plus tôt.

Les LGN sont des hydrocarbures liquides tels que l'éthane, le propane et le butane, qui sont utilisés comme combustibles pour le chauffage, la réfrigération et le mélange d'essence, entre autres.

Pour le quatrième trimestre, la société a annoncé un bénéfice de base ajusté de 1,4 milliard de dollars, contre des estimations des analystes de 1,5 milliard de dollars.

La société basée à Houston, au Texas, prévoit un bénéfice de base ajusté compris entre 5,7 et 5,9 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes de 5,5 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.