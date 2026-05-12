L'expansion en Asie de Valbiotis saluée en bourse
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 16:51
Lundi soir, le laboratoire spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés, a dévoilé la création, par sa coentreprise chinoise, Hangzhou Valbiotis Life Health Technology, d'une filiale à Singapour.
La société précise que cette implantation marque une première étape clé dans le déploiement en Asie de la coentreprise, en dehors de la Chine et de Hong Kong où elle est déjà opérationnelle.
Cette nouvelle filiale adressera progressivement plusieurs marchés stratégiques de la zone Asie, notamment Singapour, le Vietnam, l'Indonésie et le Japon.
Pour Portzamparc, cette annonce témoigne du bon dynamisme de la coentreprise chinoise. La société de bourse rappelle qu'en ce qui concerne la Chine, les premières ventes aux consommateurs sont attendues dès le second semestre 2026. En attendant ces premières ventes, les analystes n'ont pas intégré la Chine dans leur modélisation et la recommandation reste à acheter sur le titre Valbiotis, avec une cible de cours de 2,70 euros, soit un potentiel de hausse de 190% par rapport à la clôture de lundi.
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