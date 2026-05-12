Eutelsat : CA au T3 en ligne, le LEO compense la baisse de la "vidéo"

Le logo de l'opérateur européen de satellites Eutelsat

Eutelsat a ‌affiché mardi un chiffre d'affaires du troisième ​trimestre globalement conforme aux attentes, la forte croissance des activités en orbite basse (LEO) du ​groupe français de satellites ayant compensé la faiblesse de ​son segment "Vidéo".

Sur les trois ⁠mois à fin mars, le chiffre d'affaires ‌total est ressorti à 293 millions d'euros, après 300 millions il y ​a ‌un an et alors que les ⁠analystes tablaient sur 290 millions dans un consensus compilé par le groupe.

Le résultat est ⁠tiré par ‌l'activité "Connectivité", qui rebondit de 15,3% sur ⁠un an pour ressortir à 155,7 ‌millions d'euros. "Cette progression s'explique par la ⁠forte croissance, à hauteur de 65%, ⁠des activités ‌LEO", précise Eutelsat dans un communiqué.

Dans la "Vidéo", le ​groupe enregistre ‌un repli de 13,3% sur un an et cite "l'impact des sanctions ​prises au début de l'année à l'encontre des chaînes russes (...), ainsi ⁠que la résiliation des contrats de capacité portant sur les satellites Express AT1 et AT2".

L'opérateur satellitaire a par ailleurs confirmé ses objectifs financiers 2025-2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)