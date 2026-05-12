Les partenariats au coeur de la stratégie future de Stellantis-DG

PHOTO DE FICHIER : Journée des médias du salon de l'automobile de Détroit 2026

‌Le directeur général de Stellantis Antonio ​Filosa a déclaré mardi que les partenariats constitueront une part importante de la ​stratégie future du groupe, qu'il doit dévoiler ​la semaine prochaine.

Dans une ⁠interview réalisée lors du sommet "Future ‌of the car 2026" organisé par le Financial Times, il a ​ajouté ‌que le groupe avait appris ⁠à connaître le pouvoir des partenariats et que ceux-ci "seront au coeur de (sa) ⁠stratégie pour ‌l'avenir".

Le constructeur automobile né de ⁠la fusion entre PSA et ‌FCA, qui doit présenter le ⁠21 mai sa stratégie pour les ⁠prochaines ‌années, a annoncé la semaine dernière une ​extension de ‌son partenariat avec le chinois Leapmotor à la production ​conjointe de véhicules en Europe, qui n'est plus cantonné ⁠à la distribution.

"Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites" (au-delà de Leapmotor, a poursuivi Antonio Filosa.

(Reportage Gilles Guillaume à Paris et Giulio Piovaccari ​à Milan)