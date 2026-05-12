 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les partenariats au coeur de la stratégie future de Stellantis-DG
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 13:53

PHOTO DE FICHIER : Journée des médias du salon de l'automobile de Détroit 2026

PHOTO DE FICHIER : Journée des médias du salon de l'automobile de Détroit 2026

‌Le directeur général de Stellantis Antonio ​Filosa a déclaré mardi que les partenariats constitueront une part importante de la ​stratégie future du groupe, qu'il doit dévoiler ​la semaine prochaine.

Dans une ⁠interview réalisée lors du sommet "Future ‌of the car 2026" organisé par le Financial Times, il a ​ajouté ‌que le groupe avait appris ⁠à connaître le pouvoir des partenariats et que ceux-ci "seront au coeur de (sa) ⁠stratégie pour ‌l'avenir".

Le constructeur automobile né de ⁠la fusion entre PSA et ‌FCA, qui doit présenter le ⁠21 mai sa stratégie pour les ⁠prochaines ‌années, a annoncé la semaine dernière une ​extension de ‌son partenariat avec le chinois Leapmotor à la production ​conjointe de véhicules en Europe, qui n'est plus cantonné ⁠à la distribution.

"Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites" (au-delà de Leapmotor, a poursuivi Antonio Filosa.

(Reportage Gilles Guillaume à Paris et Giulio Piovaccari ​à Milan)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
NOVACYT
0,734 -18,72%
CAC 40
7 997,11 -0,74%
NANOBIOTIX
39,28 -7,01%
SOITEC
154,2 -4,64%
Pétrole Brent
107,16 +2,47%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank