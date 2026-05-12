Boeing: les commandes nettes entre janvier et avril au plus haut depuis 12 ans

Le constructeur aéronautique américain Boeing a reçu des commandes nettes pour 284 avions commerciaux entre janvier et avril, son meilleur total en douze ans pour cette période, selon les données publiées mardi sur son site internet.

( POOL / BENOIT TESSIER )

Sur les quatre premiers mois de 2014, le groupe avait affiché des commandes nettes pour 291 avions sur les quatre premiers mois de l'année. De janvier à avril 2025, il avait reçu 261 commandes nettes.

Pour le seul mois d'avril 2026, Boeing a engrangé 136 commandes (identique en brut et en net), contre seulement huit brutes (40 nettes) un an plus tôt.

Dans le détail, les compagnies aériennes lui ont commandé 57 exemplaires du 737 MAX, 51 exemplaires du 787 Dreamliner et 28 exemplaires du nouveau programme de gros porteur 777X - dont l'autorisation de vol est espérée pour 2026, contre 2020 à l'origine, et les premières livraisons en 2027.

L'avionneur a livré 47 appareils au total sur le mois dont 34 exemplaires du 737 MAX, son avion le plus vendu. United Airlines a été la compagnie la mieux lotie avec six exemplaires, tout comme la société de leasing CDB Leasing, et devant American Airlines (4 exemplaires).

Il a également remis six 787 Dreamliner, trois 777 en version fret (777F) et quatre 767 (trois pour le programme de ravitailleur militaire KC-46 et un pour FedEx).

Selon le groupe, la livraison de plusieurs avions, programmée à l'origine en avril, a été décalée à mai à la demande du client (compagnie aérienne ou société de leasing).

Trois avions ont été livrés, comme prévu précise Boeing, à des compagnies aériennes du Moyen-Orient - un 787 et deux 777F -, où le transport aérien est très affecté depuis fin février par la guerre israélo-américaine contre l'Iran.

Entre janvier et avril, Boeing a livré 190 avions ce qui est supérieur de 10% à la même période de 2025.

Le carnet de commandes atteignait 6.814 avions à fin avril, soit l'équivalent de plus de 600 milliards de dollars.