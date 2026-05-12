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par Svea Herbst-Bayliss et Aditya Soni

eBay a rejeté mardi une offre ​publique d'achat de 56 milliards de dollars (47,74 milliards d'euros) émanant de GameStop en raison de doutes quant à son financement.

L'éditeur ​de jeux vidéo, dont la capitalisation boursière est près de quatre fois inférieure ​à celle d'eBay, a créé ⁠la surprise au début du mois en annonçant vouloir ‌racheter toutes les actions ordinaires du spécialiste des enchères en ligne afin de créer un "concurrent légitime" d'Amazon.

"Nous ​avons conclu que ‌votre proposition n'était ni crédible ni attrayante", ⁠a déclaré le président d'eBay, Paul Pressler, dans un communiqué. "Le conseil d'administration d'eBay est convaincu que la société, sous la ⁠direction de son ‌équipe de direction actuelle, est bien placée pour ⁠continuer à générer une croissance durable."

Le dirigeant a aussi ‌fait part de ses inquiétudes concernant l'offre de ⁠GameStop, notamment son financement, son impact sur la ⁠croissance à long ‌terme d'eBay et la structure de direction d'une société potentiellement ​fusionnée.

GameStop n'a pas répondu ‌dans l'immédiat à une demande de commentaires.

Son directeur général Ryan Cohen avait indiqué début ​mai être prêt à présenter l'offre directement aux actionnaires d'eBay et à mener une bataille pour le ⁠contrôle de l'entreprise si le conseil d'administration du site de vente en ligne s'y opposait.

(Rédigé par Svea Herbst-Bayliss à New York et Aditya Soni à Bangalore ; avec la contribution d'Abigail Summerville et de Milana Vinn ; version française Blandine Hénault, édité ​par Augustin Turpin)