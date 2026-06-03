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L'expansion d'Energean en Angola dans l'incertitude après l'exercice du droit de préemption par Etu
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 09:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Shadia Nasralla

Energean ENOG.L a déclaré mercredi que son accord de 260 millions de dollars visant à racheter les actifs offshore de Chevron en Angola CVX.N était dans l'impasse après que son partenaire Etu ait décidé d'égaler l'offre, compliquant ainsi ses efforts pour se développer au-delà de son activité principale dans le secteur gazier en Méditerranée orientale.

Energean avait annoncé en mars l'accord de 260 millions de dollars , concrétisant ainsi son projet d'étendre ses activités au-delà de ses gisements de gaz phares au large d'Israël, qui ont dû être fermés à plusieurs reprises en raison du conflit dans la région, pour s'implanter en Afrique de l'Ouest.

« La société a été informée par le vendeur, Chevron, qu’il avait reçu une notification de l’un des partenaires de la coentreprise, Etu Energias, faisant valoir son droit de préemption concernant la transaction », a déclaré Energean.

« La société note que toute cession à Etu Energias doit être effectuée selon des conditions identiques ou équivalentes à celles du contrat de vente et d’achat conclu entre Energean et Chevron. Cela inclut la condition suspensive exigeant que l’acheteur fournisse au vendeur la preuve qu’il est un opérateur pétrolier et gazier en eaux profondes ayant fait ses preuves, exploitant au moins un actif de production en eaux profondes existant à des profondeurs supérieures à 300 mètres. »

L'année dernière, un accord visant à vendre à Carlyle certains actifs méditerranéens d'Energean , a échoué.

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