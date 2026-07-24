L'Europe vue sans direction, les résultats plombés par la géopolitique

La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues sans direction vendredi à l'ouverture, les résultats trimestriels et le maintien comme prévu des ‌taux par la BCE étant contrebalancés par la poursuite des frappes en Iran et la flambée du pétrole, bien que le Brent repasse sous les 100 dollars le baril.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,21% pour le CAC 40, ​hausse de 0,22% pour le Dax à Francfort, en baisse de 0,38% pour le FTSE à Londres et en baisse de 0,05% pour le Stoxx 600.

Après une treizième nuit de frappes américaines en Iran, la dernière séance de la semaine s'annonce des plus prudentes, dans le sillage des Bourses asiatiques qui reculent, le Brent évoluant autour des 100 dollars le baril, un pic inédit depuis fin mai qui vient raviver les craintes inflationnistes.

Le blocage du détroit de Bab el-Mandeb, à l'extrémité sud de ​la mer Rouge, par les Houthis, miliciens chiites yéménites alignés sur l'Iran, vient jeter une ombre de plus sur l'approvisionnement mondial en pétrole et les perspectives de paix.

"Les perturbations potentielles de l'approvisionnement auxquelles le marché est actuellement confronté sont plus importantes qu'à aucun autre moment de la guerre", ont déclaré vendredi les analystes d'ING dans ​une note.

Le détroit de Bab el-Mandeb est une voie cruciale pour les livraisons énergétiques mondiales, comme le détroit d'Ormuz, de ⁠facto bloqué par Téhéran en réponse à la campagne de bombardements lancée par les Etats-Unis et Israël le 28 février.

"Non seulement les flux de pétrole transitant par le détroit d'Ormuz se sont pratiquement taris, mais il ‌existe des risques évidents pour les flux de pétrole saoudiens en provenance de la mer Rouge", ont-ils ajouté.

À la situation au Moyen-Orient, s'ajoute l'annonce faite jeudi soir par des hauts représentants de l'administration américaine de l'imposition à compter de ce vendredi de droits de douane de 10% et 12,5% contre une soixantaine de partenaires commerciaux, dont l'Union européenne, leur reprochant de ne pas lutter efficacement ​contre le commerce de biens réalisés grâce au "travail forcé".

Les investisseurs se retrouvent ainsi submergés par des ‌informations tangibles, en plus de l'avalanche de résultats de la veille à décortiquer et de la salve de PMI européens attendue après la cloche.

La Banque centrale européenne (BCE) ⁠a comme prévu maintenu jeudi son taux d'intérêt de référence inchangé jeudi, à 2,25%, tout en laissant la porte ouverte à un relèvement en septembre, alors que la récente flambée des prix du pétrole vient assombrir les espoirs de voir l'inflation s'atténuer.

Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a toutefois déclaré vendredi que la BCE était bien placée pour faire face à la flambée des prix de l'énergie et devrait tenir compte des données à venir avant de décider d'une éventuelle hausse des ⁠taux d'intérêt en septembre.

"La hausse des taux de juin ‌nous a déjà placés dans une position favorable, d'où nous pouvons suivre de près l'évolution de la situation", a déclaré Joachim Nagel dans un communiqué.

PÉTROLE

Les cours du pétrole reculent, le Brent repassant ⁠sous la barre des 100 dollars le baril, tout en étant en passe d'enregistrer sa quatrième semaine consécutive de hausse face au blocage du détroit de Bab el-Mandeb.

Le Brent recule de 1,01% à 99,64 dollars le baril et le brut léger américain (West ‌Texas Intermediate, WTI) cède 1,15% à 91,13 dollars.

Le contrat de Brent reste toutefois en passe d'enregistrer une hausse de près 14% cette semaine.

LES VALEURS À SUIVRE : [L8N43P2Q2]

À WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ⁠baisse jeudi, le Nasdaq chutant de plus de 2%, après la publication des résultats de grands groupes technologiques qui ont ravivé les préoccupations à l'égard des vastes ⁠dépenses allouées à l'intelligence artificielle (IA), tandis que la flambée des ‌prix du pétrole a alimenté les craintes sur l'inflation.

L'indice Dow Jones a cédé 0,97%, ou 506,93 points, à 51.711,65 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 90,66 points, soit 1,21%, à 7.408,30 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 553,21 ​points (2,15%) à 25.137,69 points.

EN ASIE

Les marchés asiatiques reculent, dans le sillage de la flambée du pétrole qui vient raviver les craintes inflationnistes.

La ‌Bourse de Tokyo a chuté de 2,73% au cours de la séance.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 1,67% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 1,72%.

La Bourse de Hong Kong recule de 1,29%.

En Corée du Sud, le Kospi a perdu près ​de 5,72%

CHANGES

Le billet vert évolue sur de faibles variations, alors que la flambée des cours du pétrole et la reprise de la guerre commerciale mondiale font peser une menace accrue sur l'inflation.

Le dollar cède 0,06% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grappille 0,08% à 1,1385 dollar.

TAUX

Alors que l'OAT à 10 ans se maintient au-dessus des 4%, le gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin, a déclaré vendredi que ce niveau de représente pas une "ligne rouge".

"Il n'y ⁠a pas un seuil à partir duquel où ça crée une difficulté, c'est plutôt la tendance. Et effectivement, la hausse des taux, elle pèse sur la charge d'intérêt et donc elle réduit les marges de manoeuvre budgétaire. C'est pour ça qui est absolument nécessaire d'avoir une stratégie crédible de réduction des déficits et de réduction de la dette", a-t-il déclaré, sur BFM Business.

Le rendement de l'OAT à dix ans perd 2,2 points de base à 4,0070% et le deux ans recule de 2,7 points de base à 3,0401%.

Le rendement des Treasuries à dix ans abandonne de 0,1 point de base à 4,7015% et le deux ans cède 0,6 point de base à 4,3542%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 1,3 point de base à 3,1983% et le deux ans perd 2,6 points de base à 2,8643%.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 JUILLET :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 07h15 Indice PMI composite juillet 47,8 47,2

(flash)

Indice PMI juillet 51,0 51,2

manufacturier(flash)

Indice PMI des services juillet 47,5 46,8

(flash)

DE 07h30 Indice PMI composite juillet 49,8 49,5

(flash)

Indice PMI juillet 50,5 50,3

manufacturier(flash)

Indice PMI des services juillet 49,0 48,6

(flash)

EZ 08h00 Indice PMI composite juillet 50,3 50,0

(flash)

Indice PMI juillet 51,5 51,4

manufacturier(flash)

Indice PMI des services juillet 49,8 49,4

(flash)

GB 08h3à Indice ​PMI composite juillet 49,7 49,3

(flash)

Indice PMI juillet 52,0 52,5

manufacturier(flash)

Indice PMI des services juillet 49,4 48,8

(flash)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)