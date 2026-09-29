L'Europe vue sans direction, le pétrole et les rendements pèsent toujours

Un trader travaille chez CMC Markets, dans la City de Londres

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente mardi à l'ouverture, dans un contexte peu propice ‌au risque alors que la progression des cours du pétrole continue d'alimenter les craintes inflationnistes et d'exercer une pression sur le marché obligataire.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait grappiller 0,02% à l'ouverture.

Les contrats à terme ​signalent une baisse de 0,09% pour le Dax à Francfort, mais un gain de 0,05% pour le FTSE à Londres et de 0,03% pour le Stoxx 600.

La confiance des investisseurs continue d'être affectée par l'attente interminable d'une résolution du conflit au Moyen-Orient, dont l'impasse maintient les prix du pétrole bien au-dessus des 100 dollars le baril et a conduit les opérateurs à revoir nettement à la hausse leurs prévisions concernant les hausses des taux d'intérêt par les banques ​centrales pour freiner l'inflation.

L'Iran s'attend à recevoir sous peu, via le Qatar, une réponse des Etats-Unis à sa dernière proposition d'accord pour un cessez-le-feu et une réouverture du détroit d'Ormuz, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, selon des propos rapportés par la presse officielle iranienne.

L'attention se concentre ​surtout sur la proposition iranienne de rouvrir dans un délai de sept jours le détroit d'Ormuz, bloqué de facto ⁠par Téhéran depuis février dernier, en échange de concessions de la part des Etats-Unis.

Le président américain Donald Trump avait déclaré samedi avoir rejeté cette offre, tout en précisant par la suite à Axios qu'il s'attendait ‌à ce que les négociateurs poursuivraient les discussions cette semaine.

Dans l'attente, le marché de la dette souveraine atteint presque chaque jour de nouveaux sommets, sous l'effet des anticipations inflationnistes et du niveau élevé de la dette publique.

Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a atteint lundi son plus haut niveau depuis mai 2004, tandis que celui du titre ​à 10 ans a touché un pic depuis la mi-juin 2007 à 5,27%. Le rendement ‌du Bund allemand à 10 ans, référence de la zone euro, a clôturé lundi autour de son plus haut niveau depuis juin 2009.

"Nous entrons dans un ⁠nouvel environnement", souligne Angus Hui, responsable des titres à revenu fixe chez Fullerton Fund Management à Singapour.

"Les charges d'intérêts représentent une part croissante du budget public dans de nombreux marchés développés", dit-il, ajoutant qu'il est peu probable que les rendements obligataires retrouvent les niveaux très bas d'autrefois.

Les banques centrales adoptent un ton nettement plus ferme concernant les risques inflationnistes, la dernière en date étant la Banque de réserve d'Australie (RBA) ce mardi même.

La banque centrale australienne a relevé mardi ⁠son taux directeur à 4,60%, sa quatrième hausse des ‌coûts d'emprunt cette année, affirmant que l'inflation était trop élevée et qu'elle était prête à relever encore ses taux si nécessaire.

Lundi, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, ⁠a toutefois déclaré qu'une réponse mesurée restait appropriée pour contenir la hausse des prix dans le bloc, l'inflation enregistrée cette année n'ayant pas encore entraîné d'effets de second tour.

Au-delà de la politique monétaire, les investisseurs restent vigilants face à ‌l'essor de l'IA : le prospectus d'introduction en Bourse, que Reuters a pu consulter, montre qu'Anthropic mise massivement sur le fait que cette technologie transformera l'économie mondiale plus profondément que l'industrialisation, l'électricité et Internet, mais ⁠met également en exergue des coûts colossaux.

OpenAI a pour sa part suspendu la sortie de son modèle d'IA de nouvelle génération, GPT-6.1 Astra, dont le ⁠lancement était prévu en octobre, après que des tests internes ‌ont révélé que le système ne répondait pas aux normes de sécurité et d'alignement de l'entreprise, a confirmé lundi le développeur de ChatGPT.

LES VALEURS À SUIVRE : [L8N45K1H1]

À WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en baisse lundi sur ​fond de nouvelle hausse des rendements des bons du Trésor américain.

L'indice Dow Jones a cédé 0,67%, le Standard & Poor's 500, plus ‌large, a perdu 0,77%, tandis que le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,92%.

Les contrats à terme indiquent une nouvelle baisse des indices de la Bourse de New York ce mardi : le Dow Jones devrait ouvrir sur un recul de 0,21%, le Standard & ​Poor's-500 de 0,25% et le Nasdaq de 0,42%.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo perd 1,34%, la hausse des prix du pétrole et des rendements de la dette souveraine pesant sur le sentiment des opérateurs.

L'ambiance est également morose en Chine, où les actions ont déjà été malmenées la veille par le projet américain d'interdire l'utilisation de composants chinois dans les centres de données.

L'indice CSI 300 des grandes capitalisations perd 0,03%, tandis que le SSE Composite de ⁠Shanghaï grappille 0,04%.

La Bourse de Hong Kong perd 0,7%.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 1,3 point de base mardi pour s'établir à 5,2552%. Le deux ans avance de 3,2 points de base à 4,9555%.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés estiment désormais à plus de 70% la probabilité d'une hausse des taux par la Réserve fédérale américaine (Fed) fin octobre, contre 57% il y a une semaine.

La publication des données sur l'emploi, l'inflation PCE et la croissance aux Etats-Unis plus tard cette semaine pourraient encore faire évoluer ces paris.

Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,09% face à un panier de devises de référence, proche de son plus haut niveau depuis deux mois, tandis que l'euro perd 0,1% à 1,1359 dollar.

PÉTROLE

Le Brent avance de 2,16% à 107,55 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,87% à 94,33 dollars.

MÉTAUX

ÉMERGENTS

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 09h00 Indice du ​sentiment septembre +99,0 +98,4

économique

USA 14h00 Enquête JOLTS août +7,240 mlns +7,271

mlns

Confiance du consommateur septembre +90,0 +89,4

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)