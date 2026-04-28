L'Europe vue sans direction, le maintien des taux par la BoJ rassure

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues sans direction mardi à l'ouverture, le maintien des taux ‌d'intérêt par la Banque du Japon envoyant un message rassurant quant aux autres décisions de politique monétaire, bien que les marchés restent dans l'attente de résultats financiers sur fond d'impasse géopolitique au ​Moyen-Orient.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,04% à l'ouverture.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,08% pour le Dax à Francfort et de 0,16% pour le FTSE à Londres, tandis que l'EuroStoxx 50 est vu stable (+0,02%).

La Banque du Japon (BoJ) a ouvert mardi le bal des réunions de politique monétaire des banques centrales cette semaine, ​en maintenant ses taux d'intérêt inchangés, comme attendu. Trois des neuf membres du comité de politique monétaire ont toutefois proposé de relever les taux, ce qui témoigne des inquiétudes des décideurs politiques face aux pressions inflationnistes liées au conflit au Moyen-Orient.

La Réserve fédérale ​américaine (Fed) mercredi, puis la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi devraient également maintenir ⁠leurs taux inchangés lors de leurs réunions respectives, tout en gardant un oeil sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient.

En parallèle, les marchés restent dans l'attente d'éclaircissements concernant le ‌conflit au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump étant mécontent de la dernière proposition transmise par l'Iran destinée à mettre fin au conflit.

Un représentant américain a indiqué que cette proposition ne répondait pas à la question du programme nucléaire iranien, qui constitue l'un des principaux points de contentieux entre Washington et ​Téhéran.

L'incertitude entourant la guerre qui a débuté deux mois jour pour jour ‌pourrait venir ternir la vague de résultats financiers de cette semaine.

"La divergence entre l'optimisme des marchés boursiers et les signaux plus ⁠prudents émanant des marchés obligataire et pétrolier renforce toutefois l'idée que l'évolution de la situation géopolitique reste une variable active et importante dans la gestion des risques", a déclaré Anthony Saglimbene, responsable de la stratégie des marchés chez Ameriprise.

LES VALEURS À SUIVRE : [L8N41A1X4]

La saison des résultats du premier trimestre se poursuit, avec notamment Barclays et BP attendus avant la cloche.

PÉTROLE

Les cours du pétrole prolongent leurs gains ⁠enregistrés la veille, les efforts visant ‌à mettre fin au conflit au Moyen-Orient semblant au point mort, tandis que le détroit d'Ormuz reste en grande partie fermé.

Le Brent avance de 1,21% à ⁠109,54 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 1,19% à 97,52 dollars.

À WALL STREET

La Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé lundi au début ‌d'une semaine chargée, avec la publication de nombreux résultats d'entreprises et d'indicateurs, la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt et la poursuite de ⁠l'incertitude entourant l'issue de la guerre avec l'Iran.

L'indice Dow Jones a cédé 0,13%, ou 62,92 points, à 49.167,79 points.

Le Standard & Poor's ⁠500, plus large, a pris 8,83 points, soit ‌0,12%, à 7.173,91 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 50,50 points, soit 0,20%, à 24.887,1 points.

EN ASIE

Alors que la BoJ a annoncé mardi maintenir ses taux d'intérêt, les marchés ​vont désormais se concentrer sur les déclarations du gouverneur Kazuo Ueda pour y trouver des indices sur ‌la manière dont la guerre prolongée en Iran influe sur la trajectoire de hausse des taux de la banque centrale.

"La Banque du Japon l'a échappé belle", a déclaré Fred Neumann, économiste pour l'Asie chez HSBC, soulignant que les ​trois votes dissidents mettent en évidence les tensions auxquelles sont confrontés les responsables monétaires, le Japon n'étant pas le seul à faire face au dilemme de savoir s'il faut resserrer la politique monétaire face à un choc des prix de l'énergie.

"Néanmoins, le message d'aujourd'hui de la Banque du Japon est qu'elle reste prête à resserrer sa politique monétaire plus tôt que tard", ⁠a-t-il ajouté.

L'indice Nikkei à Tokyo perd 1,17% à 59.826,65 points.

L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale cède 0,18% et le SSE Composite de Shanghaï recule de 0,35%.

CHANGES / TAUX

Porté par le maintien des taux de la BoJ, le yen se raffermit légèrement à 159,08 pour un dollar, mais il reste proche du seuil des 160 que les opérateurs suivent de près, car un franchissement de ce seuil pourrait inciter Tokyo à intervenir pour soutenir la devise.

Le dollar est quasi stable (+0,04%) face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,09% à 1,1710 dollar.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans grappille 1,1 point de base à 4,3475%, et le deux ans est stable (+0,2 point) à 3,8073%.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA ​DU 28 AVRIL

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)