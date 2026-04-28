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Les Bourses ouvrent en baisse en Europe
information fournie par AFP 28/04/2026 à 09:13

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses ont ouvert mardi en baisse en Europe, à la veille des réunions de nombreuses banques centrales et des résultats des géants de la tech qui vont retenir l'attention des investisseurs autant que les prix élevés du pétrole.

Quelques minutes après l'ouverture de la séance, Paris reculait (-0,34%), tout comme Francfort (-0,22%) et Londres (-0,14%). Seul l'indice de Milan progressait (+0,49%).

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