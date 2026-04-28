BP dépasse les attentes au T1 avec le négoce et la hausse des prix du pétrole

Le logo de la compagnie pétrolière britannique BP est visible dans une station-service à Pienkow

BP a fait ‌état mardi d'un bénéfice sous-jacent au coût de remplacement, son indicateur équivalent ​au résultat net, de 3,2 milliards de dollars (2,74 milliards d'euros) au titre du premier trimestre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur ​2,67 milliards dans un consensus réalisé par la société et après 1,38 milliard il y ​a un an.

L'activité Clients et Produits ⁠de BP, incluant son bureau de négoce pétrolier - dont le ‌groupe avait déjà signalé un trimestre exceptionnellement solide - a dépassé les attentes avec un bénéfice avant intérêts et impôts ​de 3,2 milliards de ‌dollars, contre 2,5 milliards attendus par les analystes.

La ⁠flambée des prix du pétrole déclenchée par la guerre américano-israélienne contre l'Iran a permis aux grands groupes européens d'engranger des milliards de dollars ⁠grâce à la ‌pénurie d'approvisionnement énergétique.

Les résultats des divisions gaz et bas carbone ⁠ainsi que production et opérations pétrolières se sont révélés légèrement ‌inférieurs aux attentes.

BP a déclaré que les marges sur les ⁠carburants devraient " rester sensibles" aux coûts d'approvisionnement et à ⁠la situation au ‌Moyen-Orient, tout en prévoyant une baisse de la production en amont ​publiée en 2026 en raison des ‌effets du conflit.

La dette nette a augmenté à 25,3 milliards de dollars, contre un peu ​plus de 22 milliards au trimestre précédent, sous l’effet d’un recul des flux de trésorerie opérationnels, qui se sont établis ⁠à 2,9 milliards de dollars.

"Nous sommes sur la bonne voie, en renforçant le bilan et en accélérant l’exécution", a déclaré la directrice générale Meg O'Neill, à l’occasion de ses premiers résultats à la tête de BP depuis avril.

(Stephanie Kelly et Shadia Nasralla, version française Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)