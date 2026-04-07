L'Europe vue sans direction, le compte à rebours de Trump est lancé

par Coralie Lamarque et Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en ordre ‌dispersé mardi à l'ouverture, après plusieurs jours de fermeture en raison de Pâques, l'ultimatum imposé par Donald Trump à l'Iran qui arrive à échéance ce soir ​appelant à la prudence.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,5% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse 0,04% pour le Dax à Francfort, de 0,17% pour le FTSE à Londres et de 0,02% pour le Stoxx 600.

L'ultimatum fixé par le président américain Donald Trump le ​26 mars à l'Iran pour un cessez-le-feu et une réouverture immédiate du détroit d'Ormuz arrive à échéance ce mardi 20h00 sur la Côte Est américaine (mercredi 00h00 GMT).

Si aucun accord n'est trouvé entre Washington ​et Téhéran d'ici là, le pays pourrait être détruit "en une soirée" a déclaré ⁠le président américain Donald Trump, les investisseurs craignant ainsi une escalade du conflit au Moyen-Orient entré dans son deuxième mois.

"Nous sommes de ‌nouveau soumis au compte à rebours imposé par Trump et il est impossible de prédire avec certitude ce qui va se passer", a déclaré Kyle Rodda, analyste de marché senior chez Capital.com.

"Les opérateurs les plus audacieux pourraient tenter leur chance dans ​un sens ou dans l'autre. D'autres chercheront à se ‌couvrir contre le risque ou à rester complètement en dehors du marché. Mais les acteurs du marché n'ont ⁠pas d'autre choix que d'attendre et de voir comment les choses évoluent", a-t-il ajouté.

Le Conseil de sécurité de l'Onu devrait se prononcer aujourd'hui sur un projet de résolution destiné à protéger le fret commercial dans le détroit d'Ormuz, ont fait savoir des diplomates.

Un doute plane sur l'adoption du texte, ont déclaré ⁠des diplomates, même s'ils ont ‌noté que la dernière version du projet de résolution, ne faisant aucune mention d'une autorisation explicite à utiliser la force, ⁠était plus propice que les précédentes à rassembler les soutiens.

L'incertitude concernant le détroit d'Ormuz pèse sur les cours du pétrole qui poursuivent leurs gains.

Le baril ‌de Brent grapille 1,6% à 111,53 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 2,78% à 115,54 dollars.

LES ⁠VALEURS À SUIVRE : [L8N40L1D9]

À WALL STREET

La Bourse de New York a fini légèrement dans le vert lundi, les ⁠investisseurs vouloir croire à un accord en ‌vue d'un de cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran et une possible réouverture du détroit d'Ormuz.

L'indice Dow Jones a gagné 0,36%, le S&P-500, plus large, ​a pris 0,44%, le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a pour sa ‌part avancé de 0,53%.

Les contrats à terme sur les indices de la Bourse de New York indiquent une ouverture mardi en baisse de 0,20% pour le Dow Jones, de 0,39% pour ​le Standard & Poor's-500 et de 0,47% pour le Nasdaq.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo cède 0,02% à 53.404,78 points.

En Chine, dans un contexte de forte volatilité, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,16% et le CSI 300 des grandes capitalisations recule de 0,11%.

La Bourse de Hong Kong ⁠est fermée ce mardi.

TAUX/CHANGES

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans prend 1,2 point de base à 4,3466%, tandis que celui du titre à deux ans gagne 1 point de base à 3,8601%.

Sur le marché des changes, le billet vert est quasi inchangé (+ 0,01%) face à un panier de devises de référence et l'euro perd 0,03% à 1,1537 dollar.

Le yen (JPY=) perd 0,03% à 159,79 pour un dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 7 AVRIL

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 07h50 Indice S&P/HCOB des services mars 48,3 48,3*

Indice S&P/HCOB composite n.d. 48,3*

DE 07h55 Indice S&P/HCOB des services mars n.d. 51,2*

Indice S&P/HCOB composite n.d. 51,9*

EZ 08h00 Indice S&P/HCOB des services mars 50,1 50,1*

Indice S&P/HCOB composite 50,5 50,5*

GB 08h30 Indice S&P/CIPS des services mars n.d. 51,2*

Indice S&P/CIPS composite n.d. 51,0*

EZ 08h30 Indice Sentix avril -6,4 -3,1

*première estimation

(Rédigé par Diana ​Mandiá et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)