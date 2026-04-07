L'Europe vue sans direction, le compte à rebours de Trump est lancé

par Coralie Lamarque et Diana Mandia
Les principales Bourses européennes sont attendues en ordre dispersé mardi à l'ouverture, après plusieurs jours de fermeture en raison de Pâques, l'ultimatum imposé par Donald Trump à l'Iran qui arrive à échéance ce soir appelant à la prudence.
D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,5% à l'ouverture.
Les contrats à terme signalent une hausse 0,04% pour le Dax à Francfort, de 0,17% pour le FTSE à Londres et de 0,02% pour le Stoxx 600.
L'ultimatum fixé par le président américain Donald Trump le 26 mars à l'Iran pour un cessez-le-feu et une réouverture immédiate du détroit d'Ormuz arrive à échéance ce mardi 20h00 sur la Côte Est américaine (mercredi 00h00 GMT).
Si aucun accord n'est trouvé entre Washington et Téhéran d'ici là, le pays pourrait être détruit "en une soirée" a déclaré le président américain Donald Trump, les investisseurs craignant ainsi une escalade du conflit au Moyen-Orient entré dans son deuxième mois.
"Nous sommes de nouveau soumis au compte à rebours imposé par Trump et il est impossible de prédire avec certitude ce qui va se passer", a déclaré Kyle Rodda, analyste de marché senior chez Capital.com.
"Les opérateurs les plus audacieux pourraient tenter leur chance dans un sens ou dans l'autre. D'autres chercheront à se couvrir contre le risque ou à rester complètement en dehors du marché. Mais les acteurs du marché n'ont pas d'autre choix que d'attendre et de voir comment les choses évoluent", a-t-il ajouté.
Le Conseil de sécurité de l'Onu devrait se prononcer aujourd'hui sur un projet de résolution destiné à protéger le fret commercial dans le détroit d'Ormuz, ont fait savoir des diplomates.
Un doute plane sur l'adoption du texte, ont déclaré des diplomates, même s'ils ont noté que la dernière version du projet de résolution, ne faisant aucune mention d'une autorisation explicite à utiliser la force, était plus propice que les précédentes à rassembler les soutiens.
L'incertitude concernant le détroit d'Ormuz pèse sur les cours du pétrole qui poursuivent leurs gains.
Le baril de Brent grapille 1,6% à 111,53 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 2,78% à 115,54 dollars.
LES VALEURS À SUIVRE : [L8N40L1D9]
À WALL STREET
La Bourse de New York a fini légèrement dans le vert lundi, les investisseurs vouloir croire à un accord en vue d'un de cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran et une possible réouverture du détroit d'Ormuz.
L'indice Dow Jones a gagné 0,36%, le S&P-500, plus large, a pris 0,44%, le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a pour sa part avancé de 0,53%.
Les contrats à terme sur les indices de la Bourse de New York indiquent une ouverture mardi en baisse de 0,20% pour le Dow Jones, de 0,39% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,47% pour le Nasdaq.
EN ASIE
La Bourse de Tokyo cède 0,02% à 53.404,78 points.
En Chine, dans un contexte de forte volatilité, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,16% et le CSI 300 des grandes capitalisations recule de 0,11%.
La Bourse de Hong Kong est fermée ce mardi.
TAUX/CHANGES
Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans prend 1,2 point de base à 4,3466%, tandis que celui du titre à deux ans gagne 1 point de base à 3,8601%.
Sur le marché des changes, le billet vert est quasi inchangé (+ 0,01%) face à un panier de devises de référence et l'euro perd 0,03% à 1,1537 dollar.
Le yen (JPY=) perd 0,03% à 159,79 pour un dollar.
PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 7 AVRIL
PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT
FR 07h50 Indice S&P/HCOB des services mars 48,3 48,3*
Indice S&P/HCOB composite n.d. 48,3*
DE 07h55 Indice S&P/HCOB des services mars n.d. 51,2*
Indice S&P/HCOB composite n.d. 51,9*
EZ 08h00 Indice S&P/HCOB des services mars 50,1 50,1*
Indice S&P/HCOB composite 50,5 50,5*
GB 08h30 Indice S&P/CIPS des services mars n.d. 51,2*
Indice S&P/CIPS composite n.d. 51,0*
EZ 08h30 Indice Sentix avril -6,4 -3,1
*première estimation
(Rédigé par Diana Mandiá et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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