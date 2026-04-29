L'Europe vue sans direction, dans l'attente de la Fed

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues sans direction mercredi à l'ouverture, ‌en amont d'une journée décisive en termes de résultats et de politique monétaire, la Réserve fédérale américaine (Fed) devant annoncer son maintien ou non des taux, alors ​que l'impasse géopolitique reste de mise.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,03% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,11% pour le Dax à Francfort et de 0,12% pour le Stoxx 600, tandis que le FTSE à Londres devrait perdre 0,13%.

Alors que la saison des ​résultats trimestriels bat son plein, l'intelligence artificielle (IA) suscite de nouveaux des craintes, des inquiétudes qui devraient être élucidées en fin de journée à la publication des résultats de plusieurs géants de la "tech" américaine.

L'attention des ​marchés se portera également plus tard dans la journée sur les conclusions de ⁠la dernière réunion de Jerome Powell en tant que président de la Fed, qui devrait maintenir ses taux.

"Compte tenu du contexte inflationniste difficile ‌lié à la guerre, il ne coûtera pas grand-chose à la Fed d'adopter une orientation restrictive, tout en restant dans une attitude attentiste", ont écrit les analystes d’ING dans un rapport de recherche.

Tandis que les pourparlers pour mettre fin au conflit ​au Moyen-Orient restent dans l'impasse, Donald Trump a demandé ‌à ses conseillers de se préparer à un blocus prolongé de l'Iran, rapporte le Wall Street Journal (WSJ), citant ⁠des responsables américains.

Lors de réunions récentes, le président américain a décidé de continuer à faire pression sur l'économie iranienne et sur les exportations de pétrole en empêchant tout trafic maritime à destination et en provenance de ses ports, selon le journal.

PÉTROLE

L'envolée des prix du pétrole retombe, les marchés digérant le retrait surprise ⁠des Émirats arabes unis (EAU) de ‌l'Opep.

"En temps normal, cette nouvelle aurait pu faire chuter le prix du Brent de 5 à 6 dollars d'emblée, étant donné ⁠que les Émirats arabes unis représentent environ 10% de la production de l'Opep", a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone Group Ltd ‌à Melbourne.

"Cependant, les installations de production des Émirats arabes unis fonctionnant actuellement à pleine capacité, il n’est peut-être pas surprenant que les ⁠contrats à terme sur le Brent à échéance la plus proche aient rapidement effacé cette baisse initiale."

Le Brent ⁠grapille 0,31% à 111,60 dollars le ‌baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,15% à 99,78 dollars.

LES VALEURS À SUIVRE : [L8N41B2P4]

En Europe, la journée est marquée par la publication des ​résultats des banques, avec notamment Amundi, Deutsche Bank, UBS et Santander en avant-Bourse.

À WALL ‌STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, s'éloignant des records réalisés plus tôt ce mois-ci, alors qu'un regain d'inquiétude à propos des investissements massifs déployés dans l'intelligence ​artificielle (IA) a pesé sur la confiance avant la publication, cette semaine, des résultats de cinq des plus grands groupes technologiques américains.

L'indice Dow Jones a cédé 0,05%, ou 25,86 points, à 49.141,93 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 35,11 points, soit 0,49%, à 7.138,80 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son ⁠côté de 223,30 points (0,90%) à 24.663,80 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo perd 1,02% à 59.917,46 points.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,52% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,71%. La Bourse de Hong Kong gagne 1,33%.

CHANGES / TAUX

Le dollar gagne 0,07% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,09% à 1,1701 dollar.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans abandonne 0,7 point de base à 4,3475%, tandis que le deux ans cède 0,4 point de base à 3,8401%.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 AVRIL :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 08h00 Masse monétaire (BCE) mars 3,1% +3,0%

EZ 09h00 Sentiment économique avril 95,2 96,6

DE 12h00 Inflation IPCH (flash) avril

- sur ​un mois 0,8% 1,2%

- sur un an 3,1% 2,8%

(Rédigé par Coralie Lamarque)