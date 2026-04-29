Adidas brille au premier trimestre, objectifs confirmés

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

L'équipementier sportif allemand Adidas a annoncé mercredi un bénéfice net de 482 millions d'euros pour le premier trimestre, porté par des ventes en progression à deux chiffres malgré un environnement jugé "très volatil".

De janvier à mars, le rival de Nike a dégagé un chiffre d'affaires de 6,6 milliards d'euros, en hausse de 14% sur un an à taux de change constants, tiré par la Chine (+17%) et l'Amérique du Nord (+12%), et dans une moindre mesure par l'Europe (+6%).

Ramenées en euros, les ventes ont progressé de 7% sur un an.

Les ventes directes de chaussures et textiles aux consommateurs, sans passer par des magasins partenaires, ont bondi de 22%, un signe que "les consommateurs du monde entier apprécient ce que nous proposons", a commenté le président du directoire du groupe, Bjørn Gulden, cité dans un communiqué.

Les ventes de produits textiles ont progressé de 31% à taux de changes constants, bien plus que les chaussures (+4%), dans un environnement "fortement marqué par les promotions dans de nombreux marchés, en particulier dans le segment des chaussures lifestyle", selon le dirigeant.

Le groupe d'Herzogenaurach a gagné en image le week-end dernier lors du marathon de Londres, où deux coureurs kényans, Sabastian Sawe et Yomif Kejelcha, chaussés du modèle de runnings ultra-léger (97 grammes) Adizero Adios Pro Evo 3, ont couru les 42,2 kilomètres en moins de deux heures, nouvelle meilleure performance mondiale, également établie par Tigist Assefa, qui a gagné la course féminine.

A moins de deux mois du Mondial de football coorganisé par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada (11 juin - 19 juillet), le groupe a dit subir "de nombreux problèmes de livraison et de transport", mais "la majorité des produits ont pu être acheminés" sur les marchés.

Combiné à une hausse du résultat opérationnel trimestriel de près de 100 millions d'euros sur un an, à 705 millions d'euros, les résultats à fin mars constituent "une performance très solide dans l'environnement actuel", a résumé le patron de la marque aux trois bandes.

Adidas vise toujours sur l'année une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants "dans le haut de la fourchette à un chiffre" et un résultat opérationnel d'environ 2,3 milliards d'euros, en dépit de l'impact de droits de douane plus élevés aux Etats-Unis ainsi que des évolutions de change qui devraient peser pour environ 400 millions d’euros.