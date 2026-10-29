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L'Europe vue quasi stable avant la BCE, face à une avalanche de résultats
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 08:15

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Le logo d'Euronext, opérateur boursier, est visible sur un immeuble du quartier financier de La Défense, à Courbevoie

Le logo d'Euronext, opérateur boursier, est visible sur un immeuble du quartier financier de La Défense, à Courbevoie

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations jeudi à l'ouverture, face une ‌avalanche de résultats et en attendant la décision de politique monétaire de la BCE, après un maintien des taux américains.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait ouvrir quasi inchangé (-0,04%).

Les ​contrats à terme signalent une hausse de 0,07% pour le Dax à Francfort, de 0,20% pour le FTSE à Londres et de 0,02% pour le Stoxx 600.

Alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé mercredi maintenir ses taux, la Banque centrale européenne (BCE) doit à son tour rendre sa décision de politique monétaire jeudi.

Les marchés anticipent également une pause de la part de Francfort, les deux ​banques centrales ayant relevé leurs taux le mois dernier.

La Fed a toutefois reconnu que l'inflation "reste élevée" et a laissé entendre que de nouvelles hausses de taux pourraient intervenir en fonction de l'évolution des prix.

La décision de politique monétaire américaine a été prise à ​10 voix contre 2, les voix dissidentes étant celles de la gouverneure Lisa Cook et ⁠de la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, qui se sont toutes deux prononcées en faveur d'une hausse des coûts d'emprunt.

En Europe, l'institut de Francfort pourrait davantage ‌être attendu sur les questions liées aux tensions sur la dette souveraine française et la succession de la présidente Christine Lagarde.

Dans le même temps, les investisseurs abordent la séance probablement la plus chargée en publications financières de la saison des résultats trimestriels en Europe.

Le secteur de la technologie sera sous les ​feux de la rampe au lendemain de la publication des résultats des ‌géants américains Alphabet et Microsoft, très attendus par les investisseurs afin d'évaluer la pertinence des investissements massifs dans l'intelligence artificielle.

Les conclusions sont ⁠toutefois mitigées, l'action Alphabet chutant d'environ 10% dans les échanges après-Bourse en réaction à la forte consommation de trésorerie du groupe, tandis que le titre Microsoft progresse de 3% après avoir dépassé les prévisions.

Les publications prévues jeudi d’Amazon et d’Intel, deux autres gros investisseurs IA, permettront aux investisseurs d'éclaircir la tendance.

LES VALEURS À SUIVRE : [L5N46E2QX]

À WALL STREET

La Bourse de New York a fini mercredi en hausse ⁠après que la Réserve fédérale (Fed) a, comme ‌attendu, laissé l'objectif de taux des "fed funds" à son niveau actuel, choisissant ainsi de reporter toute nouvelle modification des coûts d'emprunt jusqu'après les élections de ⁠mi-mandat prévues la semaine prochaine aux États-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 0,19%, ou 97,53 points, à 52.475,10 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 21,38 points, soit 0,28% à 7.743,98 points.

Le ‌Nasdaq Composite a avancé de son côté de 72,04 points, soit 0,27% à 26.549,851 points.

EN ASIE

Les Bourses asiatiques reculent jeudi, à l'exception de Tokyo, à la suite des ⁠résultats en demi-teinte des géants de la technologie américains, tandis que l'action du fabricant sud-coréen de puces Samsung Electronics perd 4,1% malgré ⁠un bénéfice record au troisième trimestre.

La Bourse de ‌Tokyo a terminé en hausse de 1,1% jeudi à 64.659,47 points

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,61% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,79%. La ​Bourse de Hong Kong perd 0,23%.

L'indice sud-coréen Kospi, à forte composante technologique, recule de 1,24%.

CHANGES / TAUX

Sur le marché ‌des devises, l'euro perd 0,16% à 1,1134 dollar, dans l'attente de la décision de politique monétaire de la BCE.

Le dollar grappille 0,07% face à un panier de devises de référence après que la Fed a laissé ses ​taux inchangés.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans perd 3,4 points de base à 5,0114%. Le deux ans recule de 4,0 points de base à 4,6954%.

PÉTROLE

Les cours du pétrole reculent et effacent les gains enregistrés la veille, les espoirs suscités par les pourparlers de paix prenant le pas sur les nouvelles inquiétudes sur l'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient, altérées par ⁠le conflit régional.

Le vice-président américain JD Vance a cherché à relancer les négociations de paix en adressant une lettre au chef du Conseil de sécurité iranien, Mohsen Rezaei, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des responsables américains et des sources proches du dossier.

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite, qui combat les Houthis au Yémen, a déclaré avoir détruit jeudi matin un missile balistique tiré par le groupe en direction de la région orientale du royaume, alors que les hostilités entre les deux camps ne montrent aucun signe d’apaisement.

Le Brent perd 1,27% à 113,85 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 1,43% à 101,31 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 OCTOBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 10h00 Sentiment économique octobre 97,5 97,9

USA 12h30 Inflation PCE septembre

- sur un mois 0,5% 0,3%

- sur un an 3,6% 3,4%

USA 12h30 PIB (1ère estimation) T3 3,2% 2,2%

USA 12h30 Inscriptions au ​chômage semaine au 199.000 194.000

24 oct.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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