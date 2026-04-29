L'Europe vue prudente, dans l'attente de la Fed

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une hausse prudente mercredi à l'ouverture, en amont ‌d'une journée décisive en termes de résultats et de politique monétaire, la Réserve fédérale américaine (Fed) devant annoncer son maintien ou non des taux, alors que l'impasse géopolitique reste de mise.

D'après les premières indications ​disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,01% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,17% pour le Dax à Francfort et de 0,10% pour le Stoxx 600, tandis que le FTSE à Londres devrait perdre 0,18%.

La saison des résultats trimestriels bat son plein, suscitant quelques espoirs malgré le contexte géopolitique.

"Les résultats du premier trimestre affichent une croissance en glissement annuel et sont ​en hausse", a déclaré Kate Moore, directrice des investissements chez Citi Wealth.

"En général, les analystes passent la saison des résultats à revoir leurs prévisions à la baisse. Cette saison, c'est tout le contraire qui semble se produire", a-t-elle ajouté.

L'intelligence artificielle (IA) suscite toutefois de ​nouveau des craintes, des inquiétudes qui devraient être élucidées en fin de journée à la publication ⁠des résultats de plusieurs géants de la "tech" américaine.

Goldman Sachs s'attend à ce que le débat autour des bouleversements liés à l'IA, et par conséquent l'incertitude quant à la valeur ‌terminale de nombreuses entreprises, persiste pendant au moins plusieurs trimestres.

"La menace de disruption constituera probablement un risque persistant jusqu’aux dernières phases de l’adoption de l’IA", a déclaré le courtier en début de semaine.

L'attention des marchés se portera également plus tard dans la journée sur les conclusions de la dernière réunion de ​Jerome Powell en tant que président de la Fed, qui devrait maintenir ses ‌taux.

"Compte tenu du contexte inflationniste difficile lié à la guerre, il ne coûtera pas grand-chose à la Fed d'adopter une orientation restrictive, ⁠tout en restant dans une attitude attentiste", ont écrit les analystes d’ING dans un rapport de recherche.

Tandis que les pourparlers pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient restent dans l'impasse, Donald Trump a demandé à ses conseillers de se préparer à un blocus prolongé de l'Iran, rapporte le Wall Street Journal (WSJ), citant des responsables américains.

Lors de réunions récentes, le président américain a décidé de continuer ⁠à faire pression sur l'économie iranienne et ‌sur les exportations de pétrole en empêchant tout trafic maritime à destination et en provenance de ses ports, selon le journal.

PÉTROLE

L'envolée des prix du pétrole retombe, ⁠les marchés digérant le retrait surprise des Émirats arabes unis (EAU) de l'Opep.

"En temps normal, cette nouvelle aurait pu faire chuter le prix du Brent de 5 à 6 dollars d'emblée, étant donné ‌que les Émirats arabes unis représentent environ 10% de la production de l'Opep", a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone Group Ltd à Melbourne.

"Cependant, les ⁠installations de production des Émirats arabes unis fonctionnant actuellement à pleine capacité, il n’est peut-être pas surprenant que les contrats à terme ⁠sur le Brent à échéance la plus proche ‌aient rapidement effacé cette baisse initiale."

Le Brent grapille 0,28% à 111,57 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,13% à 99,80 dollars.

LES VALEURS À SUIVRE : [L8N41B2P4]

En Europe, la ​journée est marquée par la publication des résultats des banques, avec notamment Amundi, Deutsche Bank, UBS et Santander ‌en avant-Bourse.

À WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, s'éloignant des records réalisés plus tôt ce mois-ci, alors qu'un regain d'inquiétude à propos des investissements massifs déployés dans l'intelligence artificielle (IA) a pesé sur ​la confiance avant la publication, cette semaine, des résultats de cinq des plus grands groupes technologiques américains.

L'indice Dow Jones a cédé 0,05%, ou 25,86 points, à 49.141,93 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 35,11 points, soit 0,49%, à 7.138,80 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 223,30 points (0,90%) à 24.663,80 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo est fermée mercredi pour cause de jour ⁠férié.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,73% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 1,03%. La Bourse de Hong Kong gagne 1,44%.

CHANGES

Le billet vert se raffermit, l'incertitude géopolitique soutenant la demande en valeur refuge et dans l'attente de la décision de la Fed.

Le dollar gagne 0,11% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,13% à 1,1696 dollar.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans abandonne 0,8 point de base à 4,3456%, tandis que le deux ans cède 0,6 point de base à 3,8381%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans grappille 0,2 point de base à 3,0628%. Le deux ans perd 1,0 point de base à 2,6483%.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 AVRIL :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 08h00 Masse monétaire (BCE) mars 3,1% +3,0%

EZ 09h00 Sentiment économique avril 95,2 96,6

DE 12h00 Inflation IPCH (flash) avril

- sur un mois 0,8% 1,2%

- ​sur un an 3,1% 2,8%

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)