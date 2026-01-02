L'Europe vue en ordre dispersé pour la première séance de 2026

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Blandine Henault

Les principales Bourses européennes sont attendues en ordre dispersé vendredi à l'ouverture pour la première séance de l'année 2026 et dans des volumes d'échanges qui devraient rester limités.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 ‍parisien pourrait gagner 0,33% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une quasi-stabilité pour le Dax à Francfort, une hausse de 0,31% pour le FTSE à Londres et un repli de 0,34% pour le Stoxx 600.

L'indice paneuropéen a gagné l'an dernier plus de 16%, réalisant sa meilleure performance depuis 2021, sur fond ‌de baisse des taux directeurs, de projets d'investissement en Allemagne et d'une diversification des allocations d'actifs.

A Paris, le CAC 40 a avancé de plus de 10% sur l'ensemble de l'année.

La première séance de 2026 sera marquée en Europe par la publication des indices d'activité PMI pour décembre ​dont les versions "flash" ont montré un ralentissement plus fort que prévu de l'activité du secteur privé en zone euro.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL ⁠STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi lors de l'ultime séance d'une année 2025 chahutée, notamment à cause de l'incertitude ayant entouré la politique de droits de douane du président américain Donald Trump, mais finalement largement positive, ⁠dans le sillage de l'euphorie autour de l'IA.

L'indice Dow Jones ‍a cédé 0,63% à 48.063,29. points. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,74%, à 6.845,50 points. Le ⁠Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,76% à 23.241,99 points.

Sur l'ensemble de l'année, le Dow Jones affiche un gain de 12,97%, le S&P 500 de 16,39% et le Nasdaq de 20,36%.

Les contrats à terme signalent pour l'heure une ouverture en hausse vendredi, de l'ordre de 0,4% à 0,6%.

EN ASIE

La Bourse ​de Tokyo et les places boursières de Chine continentale sont fermées.

A Séoul, l'indice Kospi a grimpé de 2,27% pour clôturer sur un record, après avoir bondi de 75% en 2025.

La Bourse de Taïwan a aussi touché un plus haut après avoir franchi pour la première fois mercredi le seuil des 29.000 ⁠points.

Les deux places profitent de la demande à l'exportation liées à l'IA, notamment dans les semi-conducteurs.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng bondit ​de 2,7%.

CHANGES/TAUX

Le dollar reste sous pression en ce début 2026 après avoir reculé de plus de 9% ​l'an dernier face à un panier de ​devises de référence.

Les inquiétudes concernant le déficit budgétaire américain, la guerre commerciale et les doutes quant à l'indépendance de la Réserve fédérale (Fed) sous l'administration Trump ​ont pesé sur la devise, et ces préoccupations devraient perdurer en 2026.

L'euro est inchangé ⁠face au billet vert, à 1,1745 dollar, après avoir gagné plus de 13% en 2025.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans est stable, à 4,1631%.

Des données économiques aux Etats-Unis, comme le rapport sur l'emploi, sont attendues la semaine prochaine et donneront des indications sur l'état de santé de l'économie américaine et la trajectoire des taux de la Fed en 2026 - point d'attention clé des investisseurs cette année.

PÉTROLE

Les cours du brut progressent pour leur première séance de ‌l'année 2026 après avoir accusé l'an dernier un repli de près de 20%, leur pire performance annuelle depuis 2020, sous l'effet des perturbations de la production liées aux frappes ukrainiennes sur les infrastructures pétrolières russes et du blocus imposé par les Etats-Unis sur les exportations du Venezuela.

Le baril de Brent de la mer du Nord avance de 0,64% à 61,24 dollars et celui du brut léger américain WTI gagne 0,66% à 57,79 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 31 DÉCEMBRE

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 08h50 Indice S&P Global/HCOB décembre 50,6 50,6*

manufacturier (définitif)

DE 08h55 Indice S&P Global/HCOB décembre 47,7 47,7*

manufacturier (définitif)

EZ 09h00 Masse monétaire M3 sur un an novembre +2,7% +2,8%

Crédit aux entreprises n.d. +2,9%

non-financières

Prêts aux ménages n.d. +2,8%

EZ 09h00 Indice S&P Global/HCOB décembre 49,2 49,2*

manufacturier (définitif)

GB 09h30 Indice S&P Global/CIPS décembre 51,2 51,2*

manufacturier (définitif)

*estimation précédente

(Rédigé par Blandine Hénault, avec ‌les bureaux de Reuters, édité par Zhifan Liu)