L'Europe en hausse pour débuter 2026
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 09:39

Logo de la bourse Euronext près de Paris

Les principales Bourses européennes ‍évoluent en hausse vendredi au début de la ‌première séance de 2026.

À Paris, le CAC 40 ​gagne 0,35% à 8.178,53 ⁠points vers 08h30 GMT. A Londres, le FTSE ⁠100 ‍prend 0,38% et à ⁠Francfort, le Dax avance de 0,18%.

L'indice EuroStoxx 50 ​est en hausse de 0,55%, le FTSEurofirst 300 de ⁠0,32% et le ​Stoxx 600 de 0,56%.

La séance ​en ​Europe sera marquée par la ​publication ⁠des indices d'activité PMI pour décembre dont les versions "flash" ont montré un ralentissement ‌plus fort que prévu de l'activité du secteur privé en zone euro.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par ‌Zhifan Liu)

Valeurs associées

Pétrole Brent
60,77 USD Ice Europ -0,23%
Pétrole WTI
57,40 USD Ice Europ -0,17%
