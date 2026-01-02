L'Europe en hausse pour débuter 2026

Logo de la bourse Euronext près de Paris

Les principales Bourses européennes ‍évoluent en hausse vendredi au début de la ‌première séance de 2026.

À Paris, le CAC 40 ​gagne 0,35% à 8.178,53 ⁠points vers 08h30 GMT. A Londres, le FTSE ⁠100 ‍prend 0,38% et à ⁠Francfort, le Dax avance de 0,18%.

L'indice EuroStoxx 50 ​est en hausse de 0,55%, le FTSEurofirst 300 de ⁠0,32% et le ​Stoxx 600 de 0,56%.

La séance ​en ​Europe sera marquée par la ​publication ⁠des indices d'activité PMI pour décembre dont les versions "flash" ont montré un ralentissement ‌plus fort que prévu de l'activité du secteur privé en zone euro.

