L'Europe vue en ordre dispersé, France et Proche-Orient dans le viseur (actualisé)

Logo de la bourse Euronext près de Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note hésitante jeudi à l'ouverture, après une séance record la veille pour le Stoxx, tandis que les investisseurs digèrent les annonces politiques en France, où le président Emmanuel Macron a promis nommer un nouveau Premier ministre dans les 48 heures.

Les marchés resteront également attentifs à la situation au Proche-Orient après qu'Israël et le Hamas ont approuvé la première phase du plan de Donald Trump visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,16% pour le CAC 40 parisien, de 0,13% pour le Dax à Francfort. Le le FTSE à Londres devrait en revanche ouvrir sur une baisse de 0,27%, tandis que le Stoxx 600 est attendu sur un recul de 0,12%.

La séance, bien que plutôt pauvre en nouvelles données macroéconomiques, s'annonce riche en événements politiques importants susceptibles d'influencer le moral des investisseurs.

En France, où la démission inattendue du Premier ministre Sébastien Lecornu a sécoué les marchés en début de semaine, un nouveau chef de l'exécutif devrait être nommé d'ici 48 heures par Emmanuel Macron, a fait savoir mercredi soir l'Elysée.

Après deux jours de consultations avec les partis politiques, l'éphémère locataire de Matignon estime notamment qu'une majorité de députés est contre la dissolution de l'Assemblée nationale et qu'un chemin est possible pour l'adoption d'un budget d'ici au 31 décembre.

Les investisseurs surveilleront également les implications des annonces nocturnes concernant le Proche-Orient, après qu'Israël et le Hamas ont donné leur feu vert à la première phase du plan de la Maison Blanche visant à mettre fin à la guerre à Gaza, qui fait rage dans l'enclave palestinienne depuis deux ans.

Le commerce risque également de peser, alors que la Chine a renforcé jeudi ses contrôles sur les exportations de terres rares, élargissant les restrictions sur les technologies de traitement et interdisant toute coopération non autorisée avec l'étranger et ciblant notamment les expéditions dans les domaines de la défense et des semi-conducteurs.

Dans la zone euro, les investisseurs connaîtront à 11h30 GMT le compte-rendu de la dernière réunion de la Banque centrale européenne (BCE), au cours de laquelle l'institut a, comme prévu, laissé ses taux directeurs inchangés, après une décision similaire en juillet.

Tout cela dans un contexte marqué par l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle (IA), en particulier aux États-Unis, où les dernières "minutes" de la Réserve fédérale (Fed), publiées mercredi, n'ont pas remis en cause les perspectives de baisse des taux lors des prochaines réunions de la banque centrale.

A WALL STREET

Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont clôturé à des records mercredi à la Bourse de New York, toujours portée par les espoirs placés dans l'intelligence artificielle, en attendant d'y voir plus clair sur la situation économique.

Le S&P 500 a gagné 0,58% et le Nasdaq Composite a engrangé 1,12%. Le Dow Jones a quant à lui fini stable à 46.601,78 points.

EN ASIE

Au Japon, le Nikkei de Bourse de Tokyo a pris 1,77%, grâce notamment à la forte hausse du titre SoftBank (+11,43%) , qui a annoncé mercredi avoir racheté la division robotique du groupe suisse ABB, poursuivant ainsi une stratégie visant à fusionner la robotique et l'intelligence artificielle.

En Chine, les marchés d'actions touchent jeudi leur plus haut niveau depuis plus de dix ans, soutenues par les valeurs liées aux semi-conducteurs, à l'or et à l'intelligence artificielle, après une semaine de vacances.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 1,08% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 1,31%.

La Bourse de Hong Kong prend quant à elle 0,08%.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans recule légèrement pour s'établir à 4,1287%.

En Europe, le marché obligataire a ouvert sur une note stable.

Le rendement du Bund allemand à dix ans grappille 0,7 point de base à 2,6842%. Le deux ans prend 0,3 point de base à 1,9919%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans évolue presque inchangé à 3,5156%.

CHANGES

L'euro recule légèrement après avoir atteint un plus bas en six semaines au cours des dernières heures, plombé par la crise politique en France et les données publiées mercredi montrant que la production industrielle allemande avait subi en août sa plus forte baisse mensuelle en plus de trois ans.

D'autres données publiées jeudi ont montré que les exportations allemandes avaient baissé de 0,5% en août par rapport au mois précédent, un repli inattendu.

La devise européenne cède 0,03% à 1,1622 dollar, tandis que le billet vert abandonne 0,02% face à un panier de devises de référence.

PÉTROLE

Les prix du pétrole se sont stabilisés après une baisse plus tôt en séance, alors que les investisseurs examinent les implications sur le marché du brut de l'accord annoncée entre Israël et le Hamas sur la première phase d'un plan américain pour mettre fin à la guerre à Gaza.

Le Brent grappille 0,05% à 66,28 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,02% à 62,54 dollars.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)