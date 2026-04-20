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L'Europe vue en nette baisse, les cours du pétrole rebondissent
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 08:12

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en nette baisse lundi à l'ouverture, la recrudescence ‌des tensions au Moyen-Orient entraînant une nouvelle flambée des prix du pétrole alors que la réouverture du détroit d'Ormuz annoncée vendredi s'est avérée de courte durée.

La trêve de deux semaines entre ​Washington et Téhéran s'approche par ailleurs de sa fin sans que de nouvelles négociations soient garanties, la presse officielle iranienne ayant rapporté que le régime n'enverrait pas de délégation au Pakistan pour participer à une deuxième session de pourparlers avec Washington.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 1,09% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 1,36% pour ​le Dax à Francfort, de 0,41% pour le FTSE à Londres et de 1,03% pour le Stoxx 600.

L'impasse diplomatique laisse craindre une reprise des hostilités, à l'approche de la fin de la trêve entre les Etats-Unis et l'Iran plus tard cette semaine, ​d'autant plus que la réouverture du détroit d'Ormuz annoncée vendredi par l'Iran n'a duré que ⁠quelques heures et reste un obstacle majeur à la résolution du conflit et au retour à la normale sur le marché de l'énergie.

En réaction, les cours du pétrole ‌rebondissent ce lundi après avoir plongé de 9% vendredi grâce aux espoirs d'une détente, et les marchés d'actions, portés en fin de semaine dernière par un regain d'optimisme, devraient ouvrir ce lundi sur une note bien plus morose.

Le Brent prend 5,52% à 95,37 dollars le baril et le brut léger ​américain (West Texas Intermediate, WTI) 5,89% à 88,79 dollars.

"Moins de 24 heures après ‌l'annonce de vendredi concernant une 'ouverture totale', des pétroliers ont déjà été pris pour cible par le Corps des gardiens de la ⁠révolution islamique (CGRI), ce qui a renforcé les craintes des armateurs quant à la possibilité de quitter la région", déclare June Goh, analyste du marché pétrolier chez Sparta Commodities.

"Les fondamentaux du marché se détériorent, car 10 à 11 millions de barils de pétrole brut par jour restent bloqués", dit-il.

L'économie mondiale a perdu plus de 50 milliards de dollars en pétrole non produit depuis le début ⁠de la guerre en Iran ilfin ‌février, et les répercussions de cette crise se feront sentir pendant des mois, voire des années, selon les analystes et les estimations de Reuters.

Les chiffres ⁠de l'inflation au Royaume-Uni, les ventes au détail aux États-Unis et les indices PMI sur l'activité du secteur privé, tous attendus cette semaine, pourraient apporter un nouvel éclairage sur l'impact du ‌conflit sur l'économie, à l'approche des réunions de politique monétaire de certaines des banques centrales les plus importantes, dont la la Réserve fédérale (Fed) et la Banque centrale ⁠européenne (BCE), à la fin du mois.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, les investisseurs ⁠saluant la décision iranienne de rouvrir le ‌détroit d'Ormuz.

L'indice Dow Jones a gagné 1,79%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 1,20%, et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,52%.

EN ASIE

Les marchés asiatiques sont dans ​le vert malgré un contexte géopolitique fragile.

A Tokyo, l'indice Nikkei prend 0,55% à 58.799,17 points, l'optimisme ‌suscité par le secteur lié à l'intelligence artificielle (IA) l'emportant sur les inquiétudes liées à la crise au Moyen-Orient.

En Chine, les signes de la résilience économique du pays et la politique monétaire renforcent la confiance des investisseurs.

L'indice CSI ​300 des grandes capitalisations de Chine continentale avance de 0,33% et le SSE Composite de Shanghaï gagne 0,44%.

La Bourse de Hong Kong gagne 0,58%.

La Chine a maintenu lundi, pour le onzième mois consécutif, ses taux directeurs inchangés, dans le sillage d'une croissance économique solide enregistrée en début d'année.

TAUX / CHANGES

Les rendements obligataires américains rebondissent lundi après leur forte baisse de vendredi. Les espoirs ⁠quant à une issue prochaine du conflit avec l'Iran a apaisé les craintes d'une flambée de l'inflation en fin de semaine dernière, mais les investisseurs devraient se montrer beaucoup plus prudents au vu des événements du week-end.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 2,8 points de base à 4,2717%. Le deux ans prend 3,7 points de base à 3,7373%.

Le mouvement est similaire sur le marché des changes. Si le dollar a reculé vendredi face au regain d'optimisme concernant le détroit d'Ormuz, les investisseurs se tournent à nouveau vers lui ce lundi en raison de la recrudescence des tensions.

Le billet vert prend 0,29% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,11% à 1,1749 dollar.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUES À L'AGENDA ​DU 20 AVRIL :

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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Pétrole Brent
95,93 USD Ice Europ +4,31%
Pétrole WTI
89,45 USD Ice Europ +5,28%
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