Popularité : Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu reculent

Le président retombe à son niveau du mois de septembre. Quant au Premier ministre, il chute à son plus bas niveau depuis sa nomination.

Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu à Paris, le 16 avril 2026. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Après un regain de popularité ces derniers mois, la cote d'Emmanuel Macron est repartie à la baisse (-1 point) en avril, alors que les prix à la pompe sont en forte hausse, selon le baromètre mensuel de l'Ifop pour L'Opinion publié dimanche 19 avril. La marche est encore plus marquée pour le Premier ministre Sébastien Lecornu, avec une perte de 4 points.

Le président, qui a connu une rare hausse de popularité ces derniers mois, liée à une présence marquée sur la scène internationale, voit donc sa cote légèrement s'éroder, avec 22% de satisfaits . Il retombe ainsi au niveau atteint fin septembre, quand 78% des Français estimaient qu'Emmanuel Macron n'était pas "un bon président de la République" , selon un sondage Odoxa.

Cette tendance à la baisse est plus prononcée chez le Premier ministre, qui atteint son niveau le plus bas depuis sa nomination à Matignon en octobre 2025 , avec 32% de satisfaits.

Flambée des carburants

Ce recul intervient alors que les débats entourant la hausse des prix des carburants figurent au premier rang des conversations des Français, selon cette étude, devant les négociations de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran.

Le gouvernement exhorte actuellement les distributeurs à répercuter à la pompe la baisse du prix du baril de pétrole, agitant la menace d'un décret de plafonnement des marges .

Sondage réalisé en ligne du 8 au 16 avril auprès d'un échantillon de 2.009 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, méthode des quotas. Marge d'erreur comprise entre 1 et 2,2 pts.