L'Europe ouvre dans le rouge, recrudescence des tensions au Moyen-Orient

Ouverture des marchés à la Bourse de Londres

Les principales Bourses européennes ‌évoluent en nette baisse lundi en début de séance, pénalisées ​par la recrudescence des tensions au Moyen-Orient et la remontée des prix du pétrole.

À Paris, le CAC 40 perd 1,08%, ​tandis que le Dax de Francfort recule de 1,25% et le FTSE 100 ​londonien cède 0,35%.

Le moral des opérateurs ⁠a pris un coup dur au cours d'un week-end ‌mouvementé qui a remis au premier plan les craintes inflationnistes liées au conflit au Moyen-Orient après plusieurs ​séances d'accalmie.

La réouverture ‌du détroit d'Ormuz par l'Iran n'a duré que ⁠quelques heures, anéantissant l'enthousiasme suscité sur les marchés par l'annonce vendredi dernier, qui avait fait passer les prix du pétrole ⁠Brent sous la ‌barre des 90 dollars le baril.

La saisie par ⁠les États-Unis d'un cargo iranien qui tentait de contourner ‌le blocus américain dans le golfe d'Oman ravive par ⁠ailleurs les inquiétudes quant à l'avenir du cessez-le-feu ⁠entre Washington et ‌Téhéran, qui expire dans la nuit de mardi à mercredi.

Dans ​ce contexte, les valeurs du ‌secteur de l'énergie du Stoxx 600 se distinguent (+1,53%), profitant de la hausse des ​prix du pétrole, tandis que le secteur du voyage (-2,17%) et les banques (-1,39%) souffrent dans les premiers échanges.

Le luxe ⁠recule pour sa part de 1,98%, les craintes géopolitiques venant également assombrir les perspectives du secteur.

A Paris, le géant énergétique TotalEnergies progresse de 2,4%, tandis que les groupes de luxe LVMH, Hermès et Kering reculent d'environ 2%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité ​par Augustin Turpin)