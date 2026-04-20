Les ventes de VE bondissent en Europe après la flambée des prix de l'essence

Journée de la marque Volkswagen à Pékin

Les ventes de voitures entièrement ‌électriques sur les principaux marchés automobiles européens ont bondi de près d’un tiers ​au premier trimestre 2026, montrent les données publiées lundi par l'association professionnelle E-Mobility Europe et le cabinet d'études New Automotive.

Les immatriculations de véhicules électriques à batterie ​ont augmenté de 29,4% par rapport à l'année dernière pour atteindre près de 560.000 unités au cours ​du trimestre, alors que les automobilistes se ⁠tournent vers des alternatives aux moteurs à combustion avec la flambée des ‌prix de l’essence provoquée par la guerre en Iran.

Les immatriculations de véhicules électriques ont progressé de 51,3% pour dépasser les 240.000 ​unités rien qu'en mars ‌sur 15 marchés européens, selon les données.

L'année dernière, ces marchés ⁠représentaient 94% de l'ensemble des ventes de véhicules électriques dans l'Union européenne et l'Association européenne de libre-échange (AELE), dont les pays s'alignent sur la législation européenne régissant ⁠les émissions de ‌CO2, selon les données du lobby automobile ACEA.

"La forte hausse des ⁠ventes de voitures électriques en mars constitue l'un des plus grands progrès ‌récents de l'Europe en matière de sécurité énergétique, au cours d'un ⁠mois où la dépendance au pétrole est devenue une ⁠véritable vulnérabilité", a déclaré ‌Chris Heron, secrétaire général d'E-Mobility Europe, dans un communiqué.

Le communiqué conjoint d'E-Mobility Europe ​et New Automotive indique que le ‌demi-million de véhicules électriques à batterie immatriculés au cours du trimestre a suffi à réduire la consommation ​de pétrole de deux millions de barils par an.

Les cinq plus grands marchés de véhicules électriques de la région – l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie ⁠et la Pologne – ont enregistré une croissance de plus de 40% des ventes de véhicules électriques à batterie depuis le début de l'année, précise le communiqué.

Il estime que 21,2% de toutes les voitures neuves immatriculées dans l'UE et l'AELE en mars étaient électriques.

(Rédigé par Alessandro Parodi à Gdańsk; version française Etienne Breban, ​édité par Augustin Turpin)