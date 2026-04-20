Les ventes de VE bondissent en Europe après la flambée des prix de l'essence

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Les ventes de voitures entièrement électriques sur les principaux marchés automobiles européens ont bondi de près d’un tiers au premier trimestre 2026, montrent les données publiées lundi par l'association professionnelle E-Mobility Europe et le cabinet d'études New Automotive.
Les immatriculations de véhicules électriques à batterie ont augmenté de 29,4% par rapport à l'année dernière pour atteindre près de 560.000 unités au cours du trimestre, alors que les automobilistes se tournent vers des alternatives aux moteurs à combustion avec la flambée des prix de l’essence provoquée par la guerre en Iran.
Les immatriculations de véhicules électriques ont progressé de 51,3% pour dépasser les 240.000 unités rien qu'en mars sur 15 marchés européens, selon les données.
L'année dernière, ces marchés représentaient 94% de l'ensemble des ventes de véhicules électriques dans l'Union européenne et l'Association européenne de libre-échange (AELE), dont les pays s'alignent sur la législation européenne régissant les émissions de CO2, selon les données du lobby automobile ACEA.
"La forte hausse des ventes de voitures électriques en mars constitue l'un des plus grands progrès récents de l'Europe en matière de sécurité énergétique, au cours d'un mois où la dépendance au pétrole est devenue une véritable vulnérabilité", a déclaré Chris Heron, secrétaire général d'E-Mobility Europe, dans un communiqué.
Le communiqué conjoint d'E-Mobility Europe et New Automotive indique que le demi-million de véhicules électriques à batterie immatriculés au cours du trimestre a suffi à réduire la consommation de pétrole de deux millions de barils par an.
Les cinq plus grands marchés de véhicules électriques de la région – l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie et la Pologne – ont enregistré une croissance de plus de 40% des ventes de véhicules électriques à batterie depuis le début de l'année, précise le communiqué.
Il estime que 21,2% de toutes les voitures neuves immatriculées dans l'UE et l'AELE en mars étaient électriques.
(Rédigé par Alessandro Parodi à Gdańsk; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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