Kevin Warsh, président de la Réserve fédérale américaine, fait son entrée au dîner d'ouverture du symposium économique annuel de la Fed de Kansas City, à Jackson Hole

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes devraient rebondir légèrement vendredi à l'ouverture après une séance marquée la veille ‌par les craintes budgétaires en France, tandis que les investisseurs attendent le discours du président de la Réserve fédérale (Fed) lors du symposium de Jackson Hole plus tard dans la journée.

D'après les premières indications disponibles, le CAC ​40 parisien pourrait gagner 0,3% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,37% pour le Dax à Francfort, de 0,19% pour le FTSE à Londres et de 0,25% pour le Stoxx 600.

Les actions devraient regagner un peu de terrain pour finir la semaine, y compris le CAC 40 de la Bourse de Paris, qui a perdu 1,68% jeudi, le secteur bancaire ayant été particulièrement touché par le débat budgétaire ​imminent en France.

La deuxième économie de la zone euro affiche l'un des déficits les plus élevés du bloc et l'absence de majorité à l'Assemblée nationale laisse présager une procédure à haut risque politique à la veille de l'élection présidentielle de 2027.

L'agence de notation Fitch doit par ailleurs ​revoir vendredi la note de crédit de la France, un événement très suivi par les opérateurs à ⁠un moment où les coûts de financement à long terme se tendent et où le rendement exigé par les investisseurs sur les obligations françaises par rapport aux obligations allemandes s'amplifie.

Au-delà de la ‌France, l'attention se tourne vers la conférence de Jackson Hole, le président de la Fed devant prononcer plus tard son premier discours devant ce forum annuel organisé dans le Wyoming.

Les investisseurs souhaiteraient avant tout obtenir des commentaires sur l'évolution des taux et les turbulences sur le marché obligataire.

"Même si nous ne nous attendons pas à ce ​qu'il donne des indications prospectives, les marchés espèrent qu'il réduira une partie de l'incertitude ‌entourant la fonction de réaction de la Fed", écrivent les analystes d'ANZ dans une note adressée à leurs clients.

Des responsables de la banque centrale ⁠américaine ont fait part jeudi de leurs inquiétudes concernant l'inflation, qui dépasse depuis plus de cinq ans l'objectif de 2% fixé par l'institution et qui, selon les prévisions du marché, devrait conduire la Fed à relever ses taux d'intérêt plus tard cette année.

Ce vendredi marque également six mois de guerre au Moyen-Orient, débutée par une opération conjointe des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Si les frappes ont cessé, le trafic des ⁠pétroliers dans le détroit d'Ormuz reste fortement perturbé ‌et les efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit de manière durable sont dans l'impasse.

Sur le front des données macroéconomiques, les investisseurs attendent, entre autres, les chiffres ⁠préliminaires de l'inflation en France pour le mois d'août.

LES VALEURS A SUIVRE : [L8N44O1NG]

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, au lendemain de la publication des résultats de Nvidia, dont l'action a ‌pris près de 9% grâce aux prévisions solides du fabricant de puces pour le trimestre actuel.

L'indice Dow Jones a gagné 0,20%, le S&P-500, plus large, a pris 0,72%, et le Nasdaq ⁠Composite a avancé de son côté de 1,57%.

Salesforce a bondi de 22,6% après avoir relevé ses prévisions annuelles.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de ⁠Tokyo prend 0,55% dans le sillage des valeurs ‌technologiques à Wall Street après les résultats de Nvidia, même si les données laissant entrevoir une accélération de l'inflation ont freiné les gains.

L'inflation sous-jacente annuelle à Tokyo s'est accélérée en août pour le troisième mois consécutif, ​à 1,8%, selon les données publiées vendredi, ce qui témoigne d'une intensification des pressions sur les prix et renforce ‌les arguments en faveur d'une hausse des taux de la Banque du Japon (BoJ).

En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations recule de 0,24%, tandis que le SSE Composite de Shanghaï grappille 0,07%.

La Bourse de Hong Kong avance de 0,47%, dans le ​sillage de Wall Street.

TAUX / CHANGES

Le marché obligataire américain est plutôt calme, les opérateurs attendant le discours de Kevin Warsh.

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 1 point de base à 4,6822%. Le deux ans est quasi inchangé à 4,2340%.

Sur le marché des changes, le dollar s'apprécie de 0,04% face à un panier de devises de référence et l'euro cède 0,07% à 1,1643 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reculent légèrement vendredi, ⁠le Brent perdant 0,37% pour s'établir à 89,37 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,3% à 83,28 dollars.

Le nombre de navires de commerce ayant emprunté le détroit d'Ormuz jeudi a encore baissé, montrent des données préliminaires publiées vendredi.

Le Wall Street Journal a par ailleurs rapporté jeudi que l'administration Trump avait répété à plusieurs reprises aux médiateurs qu'elle n'avait aucune intention de relancer le protocole d'accord de juin.

Washington mise désormais sur un renforcement des sanctions, visant notamment les pays et les entités qui maintiennent des relations commerciales avec l'Iran et souhaite également voir les pays du G20 couper les sources de revenus du régime, a indiqué jeudi un haut responsable du département du Trésor.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 28 AOÛT :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 06h45 Inflation (préliminaire) août

- sur un mois - 2,4%

- sur un an - 0,6%

FR 06h45 PIB (final) T2

- sur un trimestre 0,2% 0,2%*

- sur un an - 0,7%*

FR 06h45 Dépenses des ménages juillet 0,0% 0,4%

DE 07h55 Chômage août 6,4% 6,4%

EZ 09h00 Sentiment économique août 97,5 96,9

USA 14h00 Confiance des ménages (final) août 51,0 51,0**

* ​première estimation

** première estimation

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)