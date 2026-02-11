Le logo de l'opérateur boursier Euronext sur un bâtiment du quartier financier de la Défense à Courbevoie

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse prudente mercredi à l'ouverture, l'attentisme prévalant avant la ‌publication du rapport sur l'emploi aux États-Unis et d'une nouvelle série de résultats d'entreprises.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,3% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent un gain de 0,21% ​pour le Dax à Francfort et de 0,22% pour le FTSE à Londres.

Le Stoxx 600 devrait quant à lui grappiller 0,05% à l'ouverture.

Repoussées à mercredi en raison du récent "shutdown" de l'administration fédérale américaine, les données sur la création d'emplois en janvier constituent l'un des moments forts de la semaine pour les investisseurs, impatients de connaître l'état de santé du marché du travail pour ajuster leurs prévisions sur l'orientation de la politique monétaire dans ​les mois à venir.

Le rapport, dont la publication est prévue à 13h30 GMT, devrait indiquer la création de 70.000 emplois le mois dernier, contre 50.000 en décembre, tandis que le taux de chômage resterait stable à 4,4%, selon les analystes. Les opérateurs surveilleront également les révisions des ​chiffres pour l'année jusqu'en mars dernier, qui pourraient montrer que l'économie a créé des centaines de milliers ⁠d'emplois de moins que prévu initialement.

Le conseiller économique de la Maison blanche, Kevin Hassett, a averti lundi que la croissance de l'emploi pourrait ralentir au cours des prochains mois en raison de ‌la diminution de la population active dans le contexte du durcissement de la politique migratoire par les autorités et de l'augmentation de la productivité.

En attendant les nouvelles données, les ventes au détail ont stagné de manière inattendue en décembre, selon le rapport publié mardi, signalant un ralentissement de la consommation et de la croissance de l'économie ​qui a alimenté l'espoir des traders de voir la Réserve fédérale américaine (Fed) se ‌montrer plus accommodante.

La séance devrait en outre être marquée par une nouvelle avalanche de résultats d'entreprises en Europe, notamment ceux de TotalEnergies, Siemens Energy, ⁠Heineken et EssilorLuxottica, tandis que les investisseurs resteront attentifs à tout signe inquiétant concernant les investissements colossaux du secteur technologique dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, seul le Dow Jones enregistrant de petits gains pour s'établir à un record de clôture, après la publication de ventes au détail décevantes aux Etats-Unis en décembre, dans l'attente du rapport ⁠mensuel du gouvernement américain sur le marché ‌du travail.

L'indice Dow Jones a gagné 0,10%, le S&P-500, plus large, a perdu 0,33%, et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,59%.

Les services de communication ⁠ont été plombés par Alphabet qui a cédé 1,8% après l'annonce de la vente de 20 milliards de dollars d'obligations, à un moment où les investisseurs s'inquiètent des montants massifs investis par les géants technologiques ‌dans l'intelligence artificielle (IA).

EN ASIE

La Bourse de Tokyo est fermée mercredi à l'occasion du Jour de la Fondation de l'État.

En Chine, les marchés d'actions évoluent en ordre dispersé mercredi, avec une bonne ⁠performance des actions liées aux métaux, mais des pertes dans les secteurs de la consommation et de l'IA.

L'indice composite de la Bourse de ⁠Shanghai progresse de 0,22% et le CSI 300 des ‌grandes capitalisations recule de 0,14%.

La Bourse de Hong Kong progresse quant à elle de 0,36%.

Les prix à la consommation en Chine ont poursuivi leur hausse en glissement annuel, tandis que la déflation des prix à ​la production s'est atténuée en janvier, montrent des données officielles publiées mercredi. Le rapport soulignant une fois de plus la ‌faiblesse sous-jacente de la demande intérieure et un défi majeur pour les autorités, les mesures prises jusqu'à présent n'ayant donné que des résultats modestes.

TAUX / CHANGES

Les rendements obligataires sont plutôt stables mercredi aux États-Unis après les baisses enregistrées la veille, les ​données sur les ventes au détail laissant entrevoir un possible ralentissement de l'économie qui pourrait donner à la Fed une plus grande marge de manoeuvre pour réduire les taux d'intérêt.

Le rendement des Treasuries à dix ans s'établit à 4,1407% et celui de son homologue à deux ans à 3,4520%.

Sur le marché des changes, le yen poursuit sa hausse face au dollar (+0,9%) et affiche désormais une progression de plus de 2,5% ⁠depuis la victoire écrasante du Parti libéral-démocrate de la Première ministre Sanae Takaichi aux élections législatives de dimanche.

"Elle peut mener une politique budgétaire plus cohérente (...) Elle a clairement un plan qui sera cohérent sur le plan numérique, il devrait donc y avoir moins de doutes à ce sujet", a déclaré Vishnu Varathan, analyste chez Mizuho.

Le dollar perd 0,30% face à un panier de devises de référence avant la publication du rapport clé sur l'emploi et après la stagnation des ventes au détail.

L'euro gagne 0,24% à 1,1923 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent mercredi, soutenus par les tensions entre les États-Unis et l'Iran, tandis que les signes d'une diminution des excédents contribuent également à la hausse.

Le Brent prend 0,55% à 69,18 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,63% à 64,36 dollars.

