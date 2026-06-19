L'Europe vue en légère baisse, incertitude autour des négociations USA-Iran (actualisé)

(Actualisé avec détails, ouverture des marchés obligataires en Europe)

* Le CAC 40 attendu en baisse de 0,28%

* La réunion USA-Iran prévue en Suisse annulée

* La Bourse de New York est fermée vendredi

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse vendredi à l'ouverture, les investisseurs faisant preuve de prudence après l'annulation de la réunion américano-iranienne prévue dans la journée en Suisse, dont l'objectif était d'entamer les négociations sur la mise en oeuvre du protocole d'accord signé cette semaine entre les deux parties.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,28% pour le CAC 40 parisien

.FCHI , de 0,22% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,13% pour le FTSE à Londres .FTSE .

Si les marchés ont salué au cours de la semaine l'accord-cadre conclu dimanche dernier entre Washington et Téhéran au Moyen-Orient, les opérateurs sont conscients qu'il s'agit davantage d'un délai supplémentaire pour négocier des questions aussi épineuses que le programme nucléaire iranien que d'une fin durable du conflit, et la prudence prévaut désormais, surtout car l'incertitude plane sur le début des négociations.

Le ministère suisse des Affaires étrangères a déclaré que la rencontre entre les Etats-Unis et l'Iran initialement prévue vendredi à Bürgenstock, en Suisse, ne se tiendrait pas, tandis que le vice-président américain JD Vance a annulé son voyage dans le pays helvétique.

De plus, Israël a déclaré avoir mené des frappes au Sud-Liban pendant la nuit, indiquant qu'il continuait de cibler des combattants et des infrastructures du Hezbollah, malgré le fait que l'Iran a toujours affirmé que tout accord de paix dans la région devait également inclure le pays du Cèdre.

La semaine a toutefois été marquée par une nette baisse des cours du pétrole, qui sont passés sous la barre des 80 dollars le baril, l'accord conclu entre les États-Unis et Israël devant ouvrir la voie à la normalisation du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.

Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a annoncé jeudi dans un communiqué que les autorités iraniennes allaient prendre des mesures pour délivrer des autorisations rapides aux navires cherchant à transiter par Ormuz et l'armée américaine a mis fin à son blocus naval sur les navires et ports iraniens, a pour sa part déclaré le Commandement central (Centcom) sur X.

Au-delà des questions purement géopolitiques, bien qu'indissociable du conflit au Moyen-Orient, la politique monétaire continue en outre de préoccuper les investisseurs, surtout après le ton restrictif adopté mercredi par la Réserve fédérale (Fed) à l'issue de la première réunion présidée par Kevin Warsh.

Au Royaume-Uni, où la Banque d'Angleterre (BoE) a maintenu jeudi ses taux inchangés — une situation qui, selon les analystes, devrait perdurer —, la politique nationale pourrait revenir sur le devant de la scène alors que le maire travailliste du Grand Manchester, Andy Burnham, a remporté un siège au Parlement lors d'une législative partielle, ouvrant ainsi la voie à contester à Keir Starmer son poste de Premier ministre.

La Bourse de New York est fermée vendredi à l'occasion du "Juneteenth", jour férié commémorant la fin de l'esclavage en 1865, ce qui pourrait se traduire par une baisse du volume des transactions.

LES VALEURS A SUIVRE : L8N42Q1MM

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, le rebond du secteur technologique et l'optimisme suscité par l'accord entre Washington et Téhéran reléguant au second plan le ton plus agressif de la Fed.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,14%, le Standard & Poor's 500 .SPX, plus large, a pris 1,08%, et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 1,91%.

Les fabricants de puces se sont distingués, avec Intel INTC.O grimpant de 6,4% après que le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'Apple avait accepté de collaborer avec le groupe pour concevoir et fabriquer ses produits aux Etats-Unis.

EN ASIE

L'indice Nikkei .N225 de la Bourse de Tokyo a connu une séance marquée par la volatilité avant de finir en légère baisse sur de prises de bénéfices.

L'inflation sous-jacente reste par ailleurs en dessous de l'objectif de 2% au Japon, selon les données publiées vendredi, les subventions sur les carburants ayant compensé la hausse des coûts des matières premières liée au conflit au Moyen-Orient.

Les analystes s'attendent toutefois à ce que l'inflation reprenne de la vigueur dans les mois à venir et incite la Banque du Japon (BoJ) à poursuivre ses hausses de taux d'intérêt.

Les Bourses de la Chine continentale et de Hong Kong sont fermées vendredi à l'occasion du Festival des bateaux-dragons.

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR avance de 3,5 points de base à 2,9575%, tandis que celui de l'obligation à deux ans DE10YT=RR gagne 3,8 points de base à 2,6395%.

Le marché obligataire est fermé vendredi aux Etats-Unis.

CHANGES

Le dollar (+0,15%) oscille près de son plus haut niveau depuis 13 mois face à un panier de devises de référence .DXY après le revirement "hawkish" de la Fed, qui a conduit les marchés à anticiper une politique monétaire plus restrictive aux Etats-Unis cette année.

Cela pèse sur le yen, qui s'établit à 161,37 pour un dollar, intensifiant les spéculations d'intervention des autorités japonaises pour soutenir la devise nationale, qui n'a pas vraiment profité de la hausse des taux annoncée mardi par la BoJ.

L'euro perd 0,21% à 1,1432 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont plutôt stables ce vendredi, même s'ils reviennent en territoire positif en raison des complications dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran.

Le Brent LCOc1 prend 0,79% à 80,48 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 gagne 1,7% à 77,90 dollars.

Ils devraient tout de même enregistrer une nette baisse hebdomadaire.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 19 JUIN

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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