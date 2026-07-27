Entrée en bourse de CSG sur Euronext Amsterdam, à Amsterdam

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi à l'ouverture, encouragées par la halte des ‌frappes en Iran, tandis que s'ouvre une semaine cruciale pour la politique monétaire et sur le front des résultats d'entreprises.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,75% à l'ouverture.

Les contrats à ​terme sur indices suggèrent une ouverture en hausse de 1,09% pour le Dax à Francfort, de 0,29% pour le FTSE à Londres et de 0,67% pour le Stoxx 600.

Après 13 nuits successives de frappes américaines contre l’Iran, Washington a suspendu sa campagne en fin de semaine. Aucune attaque américaine n’a été signalée, ni samedi ni dimanche.

L’Iran, qui répondait chaque nuit aux attaques américaines par ses propres frappes contre les ​pays voisins abritant des bases américaines, a également cessé le feu depuis deux jours.

À cela s'ajoutent les déclarations de l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies, indiquant dimanche que le président américain Donald Trump a suspendu ses attaques contre Téhéran afin de laisser de la ​place à la diplomatie.

Dans le même temps, une source iranienne de haut rang a déclaré dimanche à ⁠Reuters que l'Iran mettra fin à ses propres attaques lorsque les États-Unis feront de même, indiquant que ce message a déjà été transmis à Washington.

Pourtant, les Houthis du Yémen, proches de ‌l’Iran, ont tout de même attaqué des installations pétrolières saoudiennes situées le long de la côte de la mer Rouge, menaçant ainsi une autre voie maritime vitale pour le commerce mondial du pétrole.

"Au final, il semble que l’évolution de la situation au Moyen-Orient ait pris une tournure positive ce week-end, ce qui renforce l’idée ​selon laquelle un prix du pétrole supérieur à 100 dollars le baril semble ‌inciter les deux parties à adopter un comportement visant à désamorcer les tensions", a déclaré Sally Auld, économiste en chef du groupe NAB.

L’accalmie ⁠des combats autour du détroit d’Ormuz entraîne une baisse de 4,71% du Brent à 92,22 dollars le baril et de 4,9% du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) à 84,93 dollars.

Ce recul des cours du pétrole a quelque peu apaisé les craintes inflationnistes et a conduit les marchés à revoir légèrement à la baisse la probabilité d’une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

La Fed se réunit mercredi ⁠et les marchés tablent sur une probabilité ‌d’environ un tiers pour une hausse des taux, bien que la plupart des analystes doutent que le président Kevin Warsh soit favorable à une telle mesure.

"Les investisseurs ⁠considèrent que l’issue de la réunion de juillet est exceptionnellement incertaine, probablement parce que la Fed a récemment affiché des divergences, que la position de Warsh reste floue et qu’une partie de la nouvelle escalade ‌avec l’Iran s’est produite pendant la période de silence médiatique", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs.

La Banque d’Angleterre (BoE) tiendra sa réunion jeudi, suivie de la Banque du Japon (BoJ) ⁠vendredi, toutes deux devant maintenir leurs taux inchangés bien que restant prudentes face aux risques d’inflation à venir.

En parallèle, les opérateurs se préparent ⁠également à plusieurs avalanches de résultats semestriels tout au ‌long de la semaine, avant de clore le mois de juillet.

LES VALEURS À SUIVRE : [L8N43Q1Q7]

À WALL STREET

La Bourse de New York a fini vendredi en ordre dispersé et subi des pertes sur l'ensemble de ​la semaine, alors que les investisseurs analysent les conséquences des nombreux résultats d'entreprise publiés ces derniers jours, notamment dans ‌le secteur technologique avec l'intelligence artificielle.

Soutenu par les prises de bénéfice sur les valeurs pétrolières après leur forte hausse des derniers jours en raison de l'escalade continue du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran, l'indice Dow Jones a gagné 0,46%, ​ou 235,60 points, à 51.947,25 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large et principale référence des investisseurs, a fini quasiment à l'équilibre avec un modeste gain de 3,68 points, soit 0,05% à 7.411,98 points.

Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a reculé de son côté de 161,87 points, soit 0,64%, à 24.975,824 points.

EN ASIE

Les marchés asiatiques progressent prudemment, tirés par l'accalmie un tant soit peu au Moyen-Orient qui ⁠entraîne un recul des cours pétroliers et des rendements obligataires.

La Bourse de Tokyo avance de 0,23%.

En Chine, L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale grappille 0.03% et le SSE Composite de Shanghaï prend 0,26%.

La Bourse de Hong Kong gagne 0,83%.

En Corée du Sud, le Kospi, fortement orienté vers les semi-conducteurs, avance de 0,53%.

TAUX / CHANGES

La halte des frappes en Iran donne du répit aux valeurs refuge, le billet vert démarrant la semaine en fort recul, tout comme les rendements obligataires américain.

Le dollar perd 0,28% face à un panier de devises de référence, alors que l'euro gagne 0,34% à 1,1406 dollar.

Le rendement des Treasuries à dix ans abandonne 4,4 points de base à 4,6345%, tandis que le deux ans cède 3,7 points de base à 4,2944%.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 JUILLET :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 08h00 Crédit aux entreprises (BCE) juin - +4,0%

- Croissance de ​la masse 3,3% 3,2%

monétaire

DE 08h00 Climat des affaires (Ifo) juillet 86,0 85,6

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)