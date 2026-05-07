L'Europe vue en hausse prudente avec la perspective d'un accord USA-Iran

Le mot Bourse figure sur la façade du Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, située place de la Bourse à Paris

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse prudente jeudi à l'ouverture, ‌la perspective d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran suscitant l'optimisme bien que des zones d'ombres persistent dont la cruciale réouverture du détroit d'Ormuz, tandis que la saison ​des résultats trimestriels se poursuit.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,17% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,06% pour le Dax à Francfort, tandis que le FTSE à Londres et le Stoxx 600 sont vus en hausse, respectivement de 0,11% et de 0,18%.

Alors que la guerre au ​Moyen-Orient est entrée dans son troisième mois, le président américain Donald Trump s'est dit optimisme quant à une fin rapide du conflit avec l'Iran, Téhéran examinant une proposition de paix américaine qui, selon certaines sources, mettrait ​officiellement fin au conflit.

Sur les marchés, les investisseurs se veulent toutefois prudents et ⁠restent dans l'attente de plus de précisions concernant notamment l'avenir du programme nucléaire iranien et l'épineuse réouverture du détroit d'Ormuz

"Il est encore loin d’être clair ‌s’il y a une avancée concrète vers la réouverture du détroit, ou si nous sommes plutôt enlisés dans un purgatoire rebaptisé 'cessez-le-feu sans pétrole'", a écrit Helima Croft, responsable de la stratégie mondiale sur les matières premières chez RBC Capital Markets.

Outre la géopolitique, les ​investisseurs auront également les yeux rivés sur la nouvelle vague ‌de résultats d'entreprises attendue aujourd'hui.

"La saison des résultats met en évidence des fondamentaux solides chez les entreprises. Pour l'instant, ⁠ni les entreprises ni l'environnement macroéconomique ne reflètent l'impact de la guerre", a déclaré mercredi Ismael García Puente, directeur adjoint de la stratégie d'investissement chez MAPFRE AM.

"Il ne semble pas que cet optimisme repose sur un environnement plus favorable, mais qu’il soit plutôt dû au sentiment et à l’abondance de liquidités sur le marché", a-t-il ⁠ajouté, indiquant toutefois conserver une attitude ‌prudente en raison de la situation peu optimale.

PÉTROLE

Cette perspective de paix laisse présager moins de pressions sur l'approvisionnement de pétrole et ⁠le détroit d'Ormuz, entraînant une chute des cours du brut.

Après être repassé la veille sous la barre des 100 dollars le baril, le Brent prend 0,45% à ‌101,73 dollars, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grappille 0,46% à 95,52 dollars.

LES VALEURS À SUIVRE :

La saison des résultats d'entreprises bat ⁠son plein, Bouygues, Engie, Shell, et Mediobanca pour n'en citer que quelques-uns devant publier avant la cloche.

À WALL ⁠STREET

La Bourse de New York a fini ‌en hausse mercredi, portée par l'espoir d'un possible accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran, alors que les résultats d'Advanced Micro Devices ont porté les titres ​chez les fabricants de microprocesseurs et autres entreprises du secteur de l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones ‌a gagné 1,24%, ou 612,34 points, à 49.910,59 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 105,90 points, soit 1,46% à 7.365,12 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 512,82 ​points, soit 2,03% à 25.838,943 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo s'envole de 5,97%, portée par la perspective d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai et le CSI 300 des grandes capitalisations avancent tous deux de 0,23%.

La Bourse de Hong Kong prend 1,36%.

TAUX / CHANGES

Le marché obligataire ⁠atténue ses pertes, les rendements souverains ayant fortement reculé la veille des deux côtés de l'Atlantique la veille, la perspective d'un resserrement monétaire s'éloignant en raison d'une baisse des prix du pétrole.

Le rendement des Treasuries à dix ans cède 0,4 point de base à 4,3500%, tandis que le deux ans abandonne 0,2 point de base à 3,8697%.

Sur le marché des changes, le billet vert et la monnaie unique sont quasi stables, le dollar cédant 0,02% face à un panier de devises de référence et l'euro grappille 0,03% à 1,1751 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JEUDI 7 MAI :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 06h00 Commandes industrielles mars 1,0% 0,9%

FR 06h45 Balance commerciale mars n.d. €-5,778

mds

- importations mars n.d €55,791

mds

- exportations €52,013

mds

EZ 09h00 Ventes au détail mars -0,3% -0,2%

- sur un an 1,0% 1,7%

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine ​au 205.000 189.000

chômage 27 avril

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)