L'Europe vue en baisse, regain de tension entre l'Arabie saoudite et les Houthis

Un trader travaille à son bureau chez CMC Markets, dans la City de Londres

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture, les investisseurs s'inquiétant de l'escalade des ‌tensions entre l'Arabie saoudite et les Houthis yéménites, après le répit apporté la veille par l'apaisement du marché obligataire.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,68% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de ​0,58% pour le Dax à Francfort, de 0,23% pour le FTSE à Londres et de 0,41% pour le Stoxx 600.

Le prix du pétrole avancent légèrement mercredi, reléguant au second plan la décision du G7 de libérer des réserves et la nette progression des exportations en provenance du Moyen-Orient, qui avaient récemment apaisé les craintes concernant l'approvisionnement.

Une fois de plus, ce sont les tensions provoquées par la guerre au Moyen-Orient qui en sont responsables : la coalition militaire dirigée ​par l'Arabie saoudite intervenant au Yémen a dit avoir intercepté et détruit un missile balistique tiré par les Houthis, alliés de Téhéran, en direction de la ville saoudienne de Khamis Mushait.

Des semaines d'avancées effectuées par les Houthis le long de la côte yéménite de la mer Rouge, autour du détroit stratégique ​de Bab al Mandab, ont déjà mis à rude épreuve les marchés, déjà impatients de voir des progrès dans ⁠la résolution du blocus d'Ormuz.

La diplomatie continue par ailleurs à offrir peu de perspectives à ceux qui espèrent sortir de l'impasse. Le vice-président américain J.D. Vance a déclaré dans une interview accordée à Reuters ‌que tout accord pour mettre fin à la guerre en Iran exigerait de Téhéran qu'il réduise sa capacité d'enrichissement nucléaire.

Les investisseurs restent également prudents face aux fluctuations du marché de la dette souveraine. La flambée des rendements obligataires mondiaux a marqué une pause mardi, ce qui a naturellement été bien accueilli par le marché, notamment en France, où le rendement de ​l'OAT à 10 ans a reculé de plus de 11 points de base, mais ‌les investisseurs se demandent désormais combien de temps durera cette accalmie.

Le débat budgétaire s'intensifie en France à l'approche de la présidentielle de l'année prochaine. Mardi, c'était ⁠au tour de Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national (RN), qui a promis une économie cumulée de 140 milliards d'euros sur le quinquennat en cas de victoire.

Les marchés ont revu à la baisse leurs anticipations quant à l'ampleur de l'assouplissement monétaire des banques centrales, à la suite des chiffres de l'emploi américain publiés la semaine dernière et de certaines déclarations de responsables de la Banque centrale européenne (BCE) concernant les freins à la croissance que représenteraient à eux ⁠seuls l'inflation et les coûts de financement élevés.

Les "minutes" ‌de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), attendus plus tard mercredi, devraient donner un aperçu des débats qui ont eu lieu au sein de la banque centrale.

LES VALEURS A ⁠SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mardi, avec des records du S&P-500 et du Nasdaq, alors que les prix du pétrole se sont stabilisés et que les rendements obligataires ont diminué, rassurant un ‌peu les investisseurs et leur permettant de se tourner vers la saison des résultats trimestriels qui approche.

L'indice Dow Jones a gagné 0,49%, le S&P-500, plus large, a pris 0,58%, et le Nasdaq Composite ⁠a avancé de son côté de 0,45%.

Aux valeurs, Marvell Technology a pris 5,8% après avoir revu à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires pour ⁠l'exercice fiscal 2028, citant une forte demande pour les puces ‌qu'il conçoit destinées aux 'data centers'.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo cède 0,58%, entraîné par la baisse des titres liés à l'intelligence artificielle (IA), les investisseurs cherchant à prendre leurs bénéfices après le récent rallye du secteur.

Les Bourses ​de Chine continentale sont fermées jusqu'à jeudi en raison de la fête nationale.

La Bourse de Hong Kong perd 0,57%.

TAUX / CHANGES

Le rendement ‌des Treasuries à dix ans avance de 4,5 points de base à 5,3155%, tandis que celui du titre à deux ans gagne 2,3 points de base à 4,8143%.

Les investisseurs attendent une adjudication d'obligations à 10 ans prévue plus tard dans la journée et d'une autre ​à 30 ans jeudi, deux rendez-vous qui permettront de mesurer l'intensité de la demande pour la dette souveraine américaine.

Les rendements à long terme ont atteint lundi leur plus haut niveau depuis 24 ans, dans un contexte de vague de ventes persistante depuis fin août.

Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,26% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,28% à 1,1227 dollar.

La baisse des rendements a permis mardi d'alléger quelque ⁠peu la pression sur la devise européenne, qui a connu de sérieuses difficultés en début de semaine face à un dollar plus fort et aux doutes concernant la trajectoire budgétaire de Paris.

PÉTROLE

Le Brent prend 0,95% à 101,54 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,78% à 90,14 dollars.

Outre les enjeux géopolitiques, le marché reste attentif aux prévisions des services météorologiques américains, qui ont annoncé mardi qu'une tempête se formant actuellement dans le golfe du Mexique deviendrait, d'ici deux jours, le premier ouragan de l'Atlantique de l'année, risquant de frapper des installations de production de pétrole et de gaz.

ÉMERGENTS

La banque centrale indienne a relevé mercredi son taux de référence de 25 points de base, le portant à 5,5%, ce qui marque la première hausse depuis près de quatre ans dans un contexte d'inflation croissante et de forte croissance économique.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 7 OCTOBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 06h00 Production industrielle août +0,50% -1,10%

- sur un ​an n.d. -1,63%

FR 06h45 Balance commerciale août n.d. €-6,669

mds

- exportations n.d. 54,677

- importations n.d. 61,346

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)