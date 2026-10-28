L'Europe vue en baisse, prudence face aux résultats et au pétrole

Le complexe pétrolier de Shaybah, vu de nuit dans le désert de Rub' al-Khali, en Arabie saoudite

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture, la prudence prédominant ‌à l'aube de la décision de politique monétaire de la Fed, face à un déluge de résultats et une reprise à la hausse du pétrole.

D'après les premières indications disponibles, le ​CAC 40 parisien pourrait perdre 0,24% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,32% pour le Dax à Francfort, de 0,26% pour le FTSE à Londres et de 0,23% pour le Stoxx 600.

La saison des résultats d'entreprises bat son plein et les investisseurs tentent d'y voir clair dans une salve de publications avant l'ouverture, dont celles de BNP Paribas, Danone, ​Stellantis, Deutsche Bank et UBS pour n'en citer que quelques-unes.

Le moral des investisseurs est quoi qu'il en soit pénalisé par la remontée des cours pétroliers, les Houthis yéménites ayant déclaré avoir frappé la plus grande raffinerie d'Arabie saoudite.

En France, la ​vigilance reste de mise sur le marché de la dette souveraine, les rendements obligataires étant ⁠repartis à la hausse mardi face à la persistance des craintes budgétaires pesant sur la deuxième économie de la zone euro, en dépit d'une brève accalmie observée ‌en début de semaine.

En parallèle, la Réserve fédérale américaine (Fed) ouvre mercredi le bal des décisions de politique monétaire des principales banques centrales, suivie de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi et de la Banque du Japon (BoJ) vendredi.

Bien que les marchés anticipent largement un maintien des taux de la part ​des trois institutions après la vague de hausse opérée le mois dernier, ‌les commentaires émanant de la réunion de la banque centrale américaine seront attentivement scrutés par les opérateurs afin d'affiner leurs ⁠perspectives de politique monétaire.

"Les acteurs du marché se concentreront probablement sur la manière dont le président (Kevin) Warsh formulera la décision, et nous pensons que le fait de reporter l'explication sera perçu comme un signe d'orientation accommodante", ont déclaré les analystes de JP Morgan dans une note, indiquant qu'ils anticipaient au moins deux voix dissidentes 'hawkish' au sein de la Fed.

Plus tôt mercredi, la ⁠Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a ‌surpris les marchés en maintenant son taux directeur de référence à 2,75% à l’issue d’un vote serré.

"Les marchés étaient trop confiants quant à une ⁠hausse aujourd’hui, mais cela ne signifie pas nécessairement que l’ensemble des anticipations de taux soit surévalué", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

LES VALEURS ‌À SUIVRE : [L5N46D29D]

À WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mardi portée par les valeurs de l'intelligence artificielle (IA) et rassurée par les publications de ⁠résultats d'entreprises à la veille de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale.

L'indice Dow Jones a gagné 0,03%, ou ⁠15,99 points, à 52.377,57 points.

Le Standard & Poor's 500, ‌plus large, a pris 45,83 points, soit 0,60% à 7.722,60 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 308,43 points, soit 1,18% à 26.477,811 points.

EN ASIE

Les Bourses asiatiques rebondissent ​mercredi, l'engouement renouvelé pour l'intelligence artificielle (IA) ayant soutenu le moral des investisseurs avant les résultats des ‌valeurs phares du secteur aux États-Unis.

À Tokyo, l'indice Nikkei a gagné 1,08% mercredi à 63.954,19 points

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,74% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance ​de 0,64%. La Bourse de Hong Kong gagne 0,23%.

TAUX / CHANGES

Sur le marché des changes, les principales devises évoluent sur de faibles variations, en attendant les décisions de politique monétaire.

Le dollar gagne 0,11% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro cède 0,03% à 1,1119 dollar.

Sur le marché des taux, le rendement des Treasuries à dix ans gagne 3,1 ⁠points de base à 5,0238%. Le deux ans s'octroie 1,7 point de base à 4,7536%

PÉTROLE

Les cours pétroliers repartent à la hausse après qu'une attaque contre la plus grande raffinerie d'Arabie saoudite a ravivé les inquiétudes concernant les risques d'approvisionnement pour le deuxième plus grand producteur mondial de brut.

Les Houthis du Yémen, proches de l'Iran, ont déclaré mardi avoir frappé à l’aide d’un missile balistique la raffinerie de pétrole de Ras Tanura.

Les autorités saoudiennes n'ont pas immédiatement confirmé cette frappe contre cette installation d'une capacité de 550.000 barils par jour.

Le Brent progresse de 1,75% à 115,87 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 1,7% à 101,60 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 28 OCTOBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 06h00 Indice GfK/NIM du ​moral des novembre -30,9 -30,6

ménages

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)