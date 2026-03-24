L'Europe vue en baisse, le rebond de la veille s'essouffle

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX est photographié à la bourse de Francfort

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mardi à l'ouverture, les investisseurs ‌prenant du recul après que Washington a annoncé la veille reporter sa menace de frapper les centrales électriques iraniennes, tout en évoquant des discussions avec Téhéran, des pourparlers dont la ​République islamique nie l'existence.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,12% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,28% pour le Dax à Francfort, de 0,18% pour le FTSE à Londres et de 0,35% pour le Stoxx 600.

Le nouveau revirement du président américain Donald Trump, qui laisse entrevoir la possibilité d'une détente, a provoqué lundi un ​fort rebond des actions et une chute spectaculaire du prix du pétrole, mais la prudence devrait reprendre le dessus mardi, les cours du brut repartant à la hausse alors que la guerre se poursuit et le détroit d'Ormuz, voie de ​passage essentielle pour le transport des hydrocarbures, reste fermée de facto.

L'Iran a en plus démenti ⁠avoir engagé des pourparlers avec les États-Unis pour mettre fin au conflit et a accusé la Maison blanche de vouloir "gagner du temps" face à la fébrilité des ‌marchés financiers.

"Même si les tensions devaient s'apaiser après l'annonce faite lundi par le président Trump, nous tablons sur un seuil de 85 à 90 dollars et un retour naturel vers la fourchette des 110 dollars jusqu'à ce que le détroit d'Ormuz soit rouvert", a déclaré Macquarie dans une ​note adressée à ses clients.

Le Brent, référence du marché mondial, pourrait même ‌atteindre 150 dollars le baril, a-t-il ajouté, si le détroit reste effectivement fermé jusqu'à la fin avril.

Le Brent prend 2,78% ⁠à 102,72 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 3,44% à 91,16 dollars.

La prudence accrue des investisseurs se ressent également sur les obligations souveraines, dont les rendements se sont brusquement retournés à la baisse après les déclarations de Donald Trump, mais qui remontent en flèche mardi, de nouveau portés par les craintes inflationnistes et les anticipations d'une ⁠politique monétaire plus restrictive des banques ‌centrales.

Les principaux acteurs du secteur, réunis lundi lors d'une conférence sur l'énergie à Houston, ont par ailleurs fait part de leur inquiétude quant aux ⁠répercussions à long terme qu'un conflit prolongé pourrait avoir sur l'économie mondiale.

Les investisseurs auront un premier aperçu mardi de l'impact économique de la guerre avec la publication, après l'ouverture, des ‌indices PMI préliminaires sur l'activité économique de la zone euro.

LES VALEURS A SUIVRE : [L8N40B211]

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en nette hausse lundi, portée ⁠par l'espoir d'une désescalade au Moyen-Orient.

L'indice Dow Jones a gagné 1,38%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 1,15%, et ⁠le Nasdaq Composite a avancé de son côté ‌de 1,38%.

EN ASIE

Les Bourses asiatiques rebondissent mardi après une journée difficile lundi, même si leur progression s'est ralentie en fin de séance, les investisseurs n'étant pas tout à fait convaincus ​que les déclarations du président américain marquent une avancée décisive dans le conflit au Moyen-Orient.

L'indice Nikkei ‌de la Bourse de Tokyo a terminé sur un gain de 1,43%

Par ailleurs, l'inflation sous-jacente au Japon s'est établie en février en dessous de l'objectif de 2% fixé par la banque centrale pour la première ​fois depuis près de quatre ans.

Même si ces chiffres ne devraient pas remettre en cause le plan de resserrement monétaire de la Banque du Japon (BoJ), la pression à la baisse sur les prix exercée par l'intervention du gouvernement compliquera la communication de l'institution, qui cherche à relever des coûts d'emprunt encore faibles.

En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations prend ⁠0,89% le SSE Composite de Shanghaï gagne 1,36%.

La Bourse de Hong Kong progresse de 1,86%.

TAUX / CHANGES

Les rendements obligataires repartent à la hausse mardi, les pressions inflationnistes restant d'actualité.

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 3,8 points de base à 4,3737%. Le deux ans recule de 6 points de base à 3,8908%.

Sur le marché des changes, le dollar regagne du terrain (+0,43%) face à un panier de devises de référence après avoir reculé lundi avec les propos de Donald Trump.

L'euro perd 0,26% à 1,1582 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU MARDI 24 MARS:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 08h15 Indice PMI manufacturier mars 49,5 50,1

flash

Indice PMI des services flash 49,0 49,6

Indice PMI composite flash 49,3 49,9

DE 08h30 Indice PMI manufacturier mars 49,5 50,9

flash

Indice PMI des services flash 52,5 53,5

Indice PMI composite flash 52,0 53,2

EZ 09h00 Indice PMI manufacturier mars 49,4 50,8

flash

Indice PMI des services flash 51,1 51,9

Indice PMI composite flash 51,0 51,9

GB 09h30 Indice PMI manufacturier mars 50,1 51,7

flash

Indice ​PMI des services flash 53,0 53,9

Indice PMI composite flash 52,9 53,7

(Rédigé par Diana Mandia)