L'Europe vue en baisse, l'agitation politique en France sous les projecteurs (actualisé)

(Actualisé avec ouverture des marcgés obligataires en Europe, détails)

* Le CAC 40 attendu en baisse de 0,71%, le Stoxx 600 de 0,28%

* Le rendement de l'OAT à 10 ans grimpe de plus de 6 pdb

* La croissance économique chinoise progresse plus qu'attendu au T3

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi à l'ouverture après une semaine solide et alors que les inquiétudes politiques s'intensifient en France, où des violences ont entaché samedi une journée de manifestations contre la vie chère, en plein débat budgétaire délicat dans la deuxième économie de la zone euro.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,71% pour le CAC 40 parisien

.FCHI , de 0,36% pour le Dax à Francfort .GDAXI , de 0,33% pour le FTSE à Londres .FTSE et de 0,28% pour le Stoxx 600 .STOXX .

Les investisseurs ont des raisons de se montrer prudents en ce début de semaine, et la situation politique et budgétaire en France devrait y contribuer : d'importants dégâts ont été constatés samedi lors d'une journée de mobilisation, notamment dans les grandes villes, où des pillages ont eu lieu en marge des manifestations plutôt calmes associant "gilets jaunes", lycéens et étudiants, organisations syndicales et partis de gauche.

Le président de la République a rejeté la lettre de démission présentée par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, à la suite des violences du week-end, a indiqué lundi l'Élysée.

Si le président de la République a fait dimanche la distinction entre les "casseurs" et les manifestants aux "revendications légitimes" et annoncé pour ce lundi une cellule de crise présidée par le Premier ministre Sébastien Lecornu, les événements devraient une nouvelle fois peser sur la confiance des investisseurs, qui observent avec scepticisme cette situation politique agitée, alors même que la trajectoire budgétaire de la France était déjà dans le collimateur des marchés et que l'approche de l'élection présidentielle de 2027 complique la mise en oeuvre de réformes de grande envergure.

Le rendement de la dette souveraine de la deuxième économie de la zone euro grimpe de plus de 6 points de base dans les premiers échanges de la séance, après avoir atteint ce mois-ci des niveaux jamais observés depuis 2002, creusant l'écart par rapport aux obligations allemandes, considérées comme plus sûres.

Cette prime de risque s'établit à 142 points de base vendredi.

L'agitation semblait toutefois s'être quelque peu apaisée la semaine dernière, avec une baisse notable des rendements, la dette souveraine retrouvant en partie son rôle de valeur refuge en raison des doutes que continue de susciter le secteur de l'intelligence artificielle (IA), notamment à la Bourse de New York et sur les places particulièrement sensibles à la technologie, comme Tokyo ou Séoul

La crainte que les entreprises d'IA ne parviennent pas à dégager des bénéfices à temps pour rembourser leurs dettes, d'autant plus que les coûts d'emprunt devraient augmenter en raison de l'inflation, reste une source de grande inquiétude pour les marchés et devrait revenir au premier plan alors que les premières grandes entreprises technologiques américaines, comme Meta

META.O et Tesla TSLA.O , doivent publier cette semaine leurs résultats trimestriels.

Sur le plan géopolitique, les investisseurs sont attentifs aux signes d'amélioration de l'approvisionnement en pétrole.

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi la levée de plusieurs sanctions, restrictions et droits de douane visant la Russie, prévus dans le cadre d'une loi promulguée le mois dernier, ce qui pourrait entraîner une augmentation des exportations russes de carburant.

Cette annonce calme quelque peu les cours du brut, qui reculent légèrement lundi après que le Brent a atteint les 110 dollars le baril pour la première fois depuis mai en fin de semaine dernière.

Le principal indicateur économique du jour vient de Chine, où l'économie a accéléré au troisième trimestre à un rythme supérieur aux attentes, atténuant la pression sur Pékin pour le déploiement de nouvelles mesures de stimulus afin d'atteindre l'objectif annuel de croissance.

LES VALEURS A SUIVRE : L8N4621KY

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en nette baisse vendredi, encore une fois plombée par les inquiétudes entourant l'endettement des entreprises du secteur de l'IA.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,34%, le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 1,09%, et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 2,14%.

L'opérateur de centres de données CoreWeave CRWV.O , qui a retenu des derniers jours l'attention du marché en raison de son endettement élevé, a chuté de 11,9%, portant sa perte sur les cinq dernières séances à environ 25%.

Broadcom AVGO.O a reculé de 4,5%, et l'indice PHLX des puces électroniques

.SOX a perdu 3,8%, signant une huitième journée consécutive de baisse.

EN ASIE

L'indice Nikkei .N225 de la Bourse de Tokyo a perdu 0,62%, affecté par les craintes autour de l'IA, dans le sillage de Wall Street la veille.

En Chine, les chiffres solides du PIB attirent les investisseurs, même si le climat de pessimisme qui règne dans le secteur de l'IA freine les gains.

L'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations gagne 0,26% et le SSE Composite .SSEC de Shanghaï avance de 0,54%.

La Bourse de Hong Kong .HSI gagne 0,52%.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR recule de 2,5 points de base à 5,0729%, tandis que celui du titre à deux ans US2YT=RR perd près de 1 point de base à 4,7273%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR prend près de 1 point de base à 3,4185%, tandis que celui de l'obligation à deux ans

DE10YT=RR progresse de 1,1 points de base à 3,0736%.

En France, les troubles du week-end tendent le rendement de l'OAT à dix ans

FR10YT=RR , qui gagne 6,3 points de base pour s'établir à 4,8436%.

Sur le marché des changes, le dollar prend 0,04% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro perd 0,17% à 1,1220 dollar EUR= .

Les événements du week-end en France pourraient exercer une pression supplémentaire sur la devise européenne.

"Les troubles de ce week-end ont une incidence sur l'euro principalement par le biais des obligations françaises, plutôt que de manière directe", a déclaré Kieran Williams, responsable des opérations de change pour l'Asie chez InTouch Capital Markets.

Le yuan chinois s'est pour sa part raffermi face au dollar pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de quatre ans, soutenu par les données économiques chinoises.

PÉTROLE

Les annonces américaines concernant la levée des sanctions et des droits de douane à l'encontre de la Russie nourrissent les espoirs des investisseurs.

Le Brent LCOc1 recule de 2,11% à 107,54 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 perd 1,86% à 99,52 dollars.

"La décision de Trump ressemble à une nouvelle tentative désespérée de contenir les prix du pétrole à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis", souligne Priyanka Sachdeva, analyste chez Phillip Nova.

L'intensification des attaques contre des navires marchands a toutefois entraîné une forte baisse des flux de pétrole brut en provenance du Golfe, selon les données du cabinet Kpler.

AUNCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 19 OCTOBRE

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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