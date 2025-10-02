L'Europe vue dans le vert, l'emploi US alimente l'espoirs de baisses de la Fed

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture, portées par les espoirs d'un assouplissement monétaire aux États-Unis, où la fermeture partielle de l'administration fédérale se poursuit en absence d'accord sur le budget.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,46% pour le CAC 40 parisien, de 0,41% pour le Dax à Francfort et de 0,32% pour le FTSE à Londres. Le Stoxx 600 devrait ouvrir sur un gain de 0,39%.

Les nouvelles données publiées jeudi, qui montrent une destruction inattendue d'emplois aux Etats-Unis, ont confirmé les craintes concernant le marché du travail et rassuré les investisseurs quant à la possibilité que la Réserve fédérale (Fed) baisse ses taux lors des réunions restantes de 2025 afin de soutenir l'économie, ce qui profite aux marchés d'actions des deux côtés de l'Atlantique.

L'enquête mensuelle du cabinet ADP a montré que le secteur privé aux Etats-Unis avait, contre toute attente, détruit 32.000 postes en septembre, tandis que le chiffre d'août a été révisé pour refléter la suppression de 3.000 postes, contre une version préliminaire qui faisait état de 54.000 nouveaux postes.

Le rapport "suggère que l'économie américaine a un besoin urgent de nouvelles mesures de soutien", et par conséquent, "les marchés anticipent une probabilité beaucoup plus élevée de baisses de taux en octobre et en décembre", note Kyle Rodda, analyste chez Capital.com.

Cet indicateur a fait l'objet d'une attention particulière, car la publication vendredi des données mensuelles du ministère du Travail sur la création d'emplois, le taux de chômage et l'évolution des salaires est menacée par une possible prolongation du "shutdown" de l'administration fédérale américaine, que les marchés surveillent pour l'instant sans trop s'en émouvoir.

Jeudi, sauf surprise, les chiffres hebdomadaires des demandes d'allocations chômage seront également affectés par la fermeture du ministère du Travail, ce qui signifie que les données privées du cabinet Challenger sur les licenciements, qui seront publiées à 11h30 GMT, attireront beaucoup plus l'attention que d'habitude.

Dans la zone euro, l'inflation s'est accélérée en septembre sans toutefois compromettre la position du statu quo de la Banque centrale européenne (BCE). Le vice-président de l'institution, Luis De Guindos, et d'autres responsables, interviendront jeudi dans divers événements.

En France, les syndicats se mobilisent à nouveau ce jeudi pour maintenir la pression sur le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui doit nommer son gouvernement et présenter son projet de loi de finances dans les prochains jours.

Les investisseurs attendent par ailleurs les données sur l'inflation suisse du mois de septembre et les chiffres du chômage de la zone euro.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, portée notamment par le secteur de la santé et la technologie, malgré l'incertitude qui règne au lendemain du "shutdown" de l'administration américaine, et alors que la publication d'une enquête faisant état d'une destruction surprise des emplois aux Etats-Unis renforce les paris de baisse des taux par la Fed.

L'indice Dow Jones a gagné 0,09%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,34%, et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,42%.

EN ASIE

Au Japon, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo avance de 0,97% à 44.984,73 points après quatre séances consécutives de baisse, portée par les valeurs liées aux semi-conducteurs, dans le sillage de Wall Street la veille.

La Bourse de Hong Kong prend 1,03% à son retour d'un jour férié, grâce à la hausse des valeurs technologiques, alimentée par l'optimisme suscité par l'intelligence artificielle et la révision à la hausse de l'objectif de cours d'Alibaba par JPMorgan.

Les marchés de Chine continentale sont fermés du 1er au 8 octobre en raison des vacances qui combinent la fête nationale et la fête de la mi-automne.

TAUX /CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans est quasi inchangé à 4,1096%. Le deux ans est stable à 3,5449%%.

Les rendements des bons du Trésor américain ont par ailleurs baissé la veille, les données ayant signalé un affaiblissement du marché du travail et les investisseurs s'interrogeant sur l'impact économique de la fermeture du gouvernement américain.

En Allemagne, le rendement du Bund à dix ans recule légèrement à 2,7115%, tout comme celui de l'obligation à deux ans, qui ressort à 2,0139%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans recule de 0,3 point de base à 3,5285%.

Sur le marché des changes, le dollar recule de 0,02% face à un panier de devises de référence et l'euro prend 0,09% à 1,1739 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole augmentent légèrement en raison des perspectives de sanctions plus sévères contre le brut russe, après trois jours de baisse consécutifs.

Le Brent prend 0,26% à 65,52 dollars le baril, tout comme le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI), qui ressort à 61,94 dollars.

MÉTAUX

L'or évolue à 3,871 dollars l'once jeudi après un niveau record de 3,895.09 dollars atteint la veille.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 OCTOBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 06h45 Solde budgétaire août n.d. -142,00

mds

EZ 09h00 Taux de chômage août 6,2% 6,2%

USA 12h30 Inscriptions hebdo. au semaine au 223.000 218.000

chômage 27 sept.

USA 14h00 Commandes à l'industrie août +1,4% -1,3%

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)