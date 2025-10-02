 Aller au contenu principal
Thales livre son 100ème sonar CAPTAS
information fournie par AOF 02/10/2025 à 09:51

(AOF) - Thales consolide son statut de leader mondial dans le domaine de la lutte anti-sous-marine en livrant son 100ème sonar CAPTAS (Combined Active-Passive Towed Array Sonar). La gamme CAPTAS équipe un large spectre de navires : depuis des plateformes de moins de 1000 tonnes jusqu’à des navires de type frégate et destroyer. En tout, 17 plateformes différentes sont équipées du sonar à immersion variable de Thales.

Fruit de plus de 30 ans d'innovation continue, et développé à l'origine en étroit partenariat avec les marines britannique, française et italienne, le système CAPTAS est aujourd'hui éprouvé en mer auprès de 17 marines à travers le monde.

Cette solution " permet aux marines de détecter les menaces avec suffisamment de préavis afin de garder l'avantage tactique sous les mers ", indique Thales.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier mondial des satellites institutionnels, des systèmes de mission et capteurs, de la gestion du trafic aérien, de l’identité et la sécurité des données et numéro 3 mondial de l’avionique, créé en 2020 ;

- Revenus de 20,6 Mds€ tirés de la défense pour 53 %, de l’aérospatial pour 27 % (dont 14 % tirés de l’avionique) et de la sécurité des données pour 20 % ;

-Présence internationale, à 24 % pour la France, 29 % pour les autres pays d’Europe, 14 % en Asie, 12 % en Amérique du Nord et 9 % au Moyen-Orient ;

- Ambition fondée sur 4 piliers : la force de la R&D, à 20 % des ventes, les synergies entre métiers tirées d’une profonde connaissance des marchés, une base étendue d’actifs digitaux et une présence globale dans + 100 pays ;

- Capital verrouillé par 2 actionnaires de concert, Dassault Aviation (26,59%) et l’Etat français (26,60%) devant les salariés (3,18% et 3,98%), Patrice Caine étant président-directeur général du conseil de 14 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- recentrage de l’offre sur la chaîne de prise de décision : observation & capturs, transmission & stockage des données et prise de décision (surveillance et gestion des systèmes de vol) puis cybersécurité & identité numérique,

- sécurisation de la logistique avec constitution volontaire de stocks sur les composants clés,

- plan Alenia Space contre les difficultés structurelles de la division de satellites spatiaux,

- fusion des équipes commerciales en charge des produits (80 % des revenus),

- poursuite d’acquisitions ciblées,, extension des capacités industrielles et renforcement des effectifs en Inde et Roumanie,

- innovation financée fondée sur un écosystème mondial regroupant 1/3 des effectifs, avec un portefeuille de plus de 20 500 brevets, 6 hubs, 3 digital factories focalisé sur 5 expertises digitales : connectivité, bid data, cybersécurité, IoT et capteurs quantiques via TrUE AI

- lancement de cortAIx, visant l’accroissement des capacités en Intelligence Artificielle et partenariat avec le CEA dans l’IA appliquée à la défense et à la sécurité ;

- Stratégie environnementale bas carbone visant le net zéro en 2040 :

- 100 % des produits et services éco-conçus depuis 2023,

- lancements d’emprunts verts,

- 4 axes prioritaires : gestion environnementale, optimisation des vols, gestion des trafics aériens, entraînement et signalisation ;

- Visibilité avec un carnet de commandes record à 25,3 Mds€, soit plus d’un an de chiffre d’affaires, et anticipation par la société d’une croissance de 6-7 % des revenus de l’activité défense jusqu’en 2028 ;

- Situation financière maîtrisée avec une dette ramenée à 3 Mds€ face à 7,3 Mds€ de capitaux.

Défis

- Acccélération depuis mars de la valorisation boursière à ses plus hauts historiques;

- Attente de décisions stratégiques dans les activités de services les moins rentables ;

- Enquête internationale en cours sur des suspicions de corruption et trafic d’influence ;

- Opportunité d’un cessez-le-feu en Ukraine (1 % du chiffre d’affaires) pour la cyber et les radars ;

- Après un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 12,2 %, objectifs 2025 confirmés : prises de commandes supérieures aux ventes, attendues en hausse de 5 à 6 % et relèvement de la marge opérationnelle à 12,2-12,4 % ;

- Dividende 2024 de 3,7 €, versé avec acompte (40 % de distribution du résultat).

Défense

Valeurs associées

THALES
274,1000 EUR Euronext Paris +3,83%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

2 commentaires

  • 10:47

    Est-ce que c'est vendu à quiconque en veut, ou aux pays "alliés" seulement ?

