L'Europe ouvre dans le vert avec la tech et le secteur pharmaceutique, optimisme sur la Fed

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse jeudi, portées par la technologie et les valeurs pharmaceutiques, tandis que les investisseurs se montrent de plus en plus optimistes quant à l'assouplissement monétaire aux États-Unis, compte tenu de la faiblesse du marché du travail.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,97% à 8.044,04 points vers 07h14 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,79% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,18%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,01%, le FTSEurofirst 300 prend 0,72% et le Stoxx 600 gagne 0,69%. Cet indice avait gagné 1,2% la veille, ce qui lui a permis de clôturer la séance à son plus haut niveau historique.

Les laboratoires pharmaceutiques (+0,93%) continuent de stimuler les bénéfices en Europe (XXX%), tout comme la technologie (+2,28%), dans un mix d'enthousiasme suscité par les accords conclus cette semaine par Pfizer avec le gouvernement américain pour réduire les prix des médicaments en échange d'un allègement sur les droits de douane et les partenariats annoncés par la société américaine d'intelligence artificielle OpenAI.

Les données ont par ailleurs renforcé les perspectives de baisses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed).

La publication mercredi de l'enquête mensuelle du cabinet de conseil ADP a révélé que, contre toute attente, le secteur privé américain a supprimé 32.000 emplois en septembre, ce qui constitue un nouveau signe de la faiblesse du marché du travail, d'autant plus que le rapport officiel ne sera probablement pas publié vendredi, une grande partie des opérations de l'administration fédérale étant paralysées depuis mercredi en raison du "shutdown".

Dans la zone euro, où l'inflation s'est accélérée en septembre sans toutefois compromettre la position du statu quo de la Banque centrale européenne (BCE), les investisseurs suivront les propos du vice-président de l'institution, Luis De Guindos, et d'autres responsables, qui interviendront dans divers événements.

Aux valeurs, Thales prend 2,9%, alors que Kepler Cheuvreux a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

Stellantis, qui a vu ses ventes de voitures neuves en Italie enregistrer une hausse de 15,3% en septembre, selon les données du ministère des Transports, prend plus de 7%

Les groupes de semi-conducteurs ASMI, AMSL, Soitec et BESI progressent entre 4% et 5%.

Tesco avance de 1,70% après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel.

Brunello Cucinelli, qui a fait état mercredi soir d'une hausse de 12% de son chiffre affaires au troisième trimestre, avance de 2,9%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)