 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Micropolluants dans l'eau: jusqu'à un milliard d'euros à investir pour l'agglomération parisienne
information fournie par AFP 02/10/2025 à 09:41

Les investissements liés au traitement des micropolluants dans les eaux usées pourraient totaliser dans les 20 prochaines années jusqu'à un milliard d'euros pour l'agglomération parisienne ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

Les investissements liés au traitement des micropolluants dans les eaux usées pourraient totaliser dans les 20 prochaines années jusqu'à un milliard d'euros pour l'agglomération parisienne ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

Les investissements liés au traitement des micropolluants dans les eaux usées pourraient totaliser dans les 20 prochaines années jusqu'à un milliard d'euros pour l'agglomération parisienne, selon le Siaap, syndicat d'assainissement qui traite les eaux usées de plus de 9 millions de Franciliens.

La nouvelle mouture de la directive européenne pour les eaux résiduaires urbaines, dite "Deru 2", qui vise à renforcer la protection de l'environnement contre l'impact des rejets d’eaux usées des collectivités, est en cours de transposition au niveau des Etats : elle prévoit, pour les grandes agglomérations, l'élimination des micropolluants, ces substances indésirables détectables dans l'environnement à très faible concentration, généralement dues à l'activité humaine.

"On estime entre 800 millions et 1 milliard d'euros qui devront être consacrés, (...) dans les 20 prochaines années, au traitement des micropolluants", a déclaré François-Marie Didier, président du Siaap, lors d'une conférence de presse consacrée au plan d'investissement de la structure pour les dix prochaines années, dévoilé jeudi.

Au total, 4,15 milliards d'euros d'investissements sont programmés entre 2024 et 2034 à l'échelle de l'agglomération, pour construire de nouvelles installations et maintenir et moderniser l'existant.

Ce budget, voté en fin d'année dernière, n'intègre pas les surcoûts liés à la "Deru 2", lesquels devront être discutés lors d'un conseil d'administration prévu au mois de novembre.

Outre la lutte contre les micro-polluants, la nouvelle directive prévoit également l'élimination de l'azote et du phosphore d'ici 2039.

Au total, le Siaap estime entre 1,5 et 2 milliards d'euros les investissements nécessaires pour se mettre en conformité avec ce texte, même si la lutte contre les micropolluants doit être financée à hauteur de 80% par les industriels selon le principe pollueur-payeur, selon le texte européen.

Les entreprises des cosmétiques et des médicaments sont principalement pointées du doigt par Bruxelles.

Enfin, Deru 2 prévoit l'obligation pour les stations d'épuration d'être autosuffisantes en énergie. Sur ce point, "très concrètement, je ne sais pas comment on fait", assure François-Marie Didier, qui revendique pourtant le statut de "premier producteur de biogaz" de France, grâce à l'exploitation des boues d'épuration issues de ses usines.

Dans tous les cas, la redevance de l'assainissement, "qui a déjà flambé ces dernières années (+45% en dix ans) et représente environ 40% de la facture d'eau, "continuera d'augmenter", avertit M. Didier.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre français Lecornu rencontre des dirigeants syndicaux à Paris
    France: Les syndicats essaient de maintenir Lecornu sous pression
    information fournie par Reuters 02.10.2025 11:01 

    Les syndicats organisent ce jeudi une nouvelle journée de mobilisation en France pour tenter de peser sur les choix budgétaires du gouvernement que s'apprête à former Sébastien Lecornu et contester par avance toute continuité dans la politique économique et fiscale ... Lire la suite

  • L'illustration montre des lettres AI (Artificial Intelligence) et une main de robot
    L'IA dope la tech après un accord entre Samsung, SK Hynix et OpenAI
    information fournie par Reuters 02.10.2025 10:53 

    Le secteur de la technologie grimpe en Europe dans le sillage de Wall Street la veille et des Bourses asiatiques plus tôt jeudi, porté par l'optimisme concernant la demande de semi-conducteurs après que Samsung Electronics et SK Hynix ont conclu des accords pour ... Lire la suite

  • Worldline sur un smartphone (Crédit: / Adobe Stock)
    Worldline : partenariat stratégique avec le chinois YeePay
    information fournie par AOF 02.10.2025 10:46 

    (AOF) - Worldline a signé un accord de partenariat stratégique avec YeePay, un prestataire chinois de services de paiement tiers spécialisé dans le secteur aérien et du voyage. " Ensemble, les deux entreprises proposeront une solution de paiement complète et centralisée, ... Lire la suite

  • Un panneau annonce la fermeture aux visiteurs du Capitole de Washington en raison de la paralysie budgétaire, le 1er octobre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Paralysie budgétaire: des licenciements massifs "imminents" aux Etats-Unis
    information fournie par AFP 02.10.2025 10:44 

    Des licenciements massifs de travailleurs fédéraux américains sont "imminents", a prévenu la Maison Blanche alors qu'aucun compromis n'est en vue jeudi entre démocrates et républicains qui se renvoient la responsabilité du blocage budgétaire ("shutdown") paralysant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank