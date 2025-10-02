Micropolluants dans l'eau: jusqu'à un milliard d'euros à investir pour l'agglomération parisienne

Les investissements liés au traitement des micropolluants dans les eaux usées pourraient totaliser dans les 20 prochaines années jusqu'à un milliard d'euros pour l'agglomération parisienne, selon le Siaap, syndicat d'assainissement qui traite les eaux usées de plus de 9 millions de Franciliens.

La nouvelle mouture de la directive européenne pour les eaux résiduaires urbaines, dite "Deru 2", qui vise à renforcer la protection de l'environnement contre l'impact des rejets d’eaux usées des collectivités, est en cours de transposition au niveau des Etats : elle prévoit, pour les grandes agglomérations, l'élimination des micropolluants, ces substances indésirables détectables dans l'environnement à très faible concentration, généralement dues à l'activité humaine.

"On estime entre 800 millions et 1 milliard d'euros qui devront être consacrés, (...) dans les 20 prochaines années, au traitement des micropolluants", a déclaré François-Marie Didier, président du Siaap, lors d'une conférence de presse consacrée au plan d'investissement de la structure pour les dix prochaines années, dévoilé jeudi.

Au total, 4,15 milliards d'euros d'investissements sont programmés entre 2024 et 2034 à l'échelle de l'agglomération, pour construire de nouvelles installations et maintenir et moderniser l'existant.

Ce budget, voté en fin d'année dernière, n'intègre pas les surcoûts liés à la "Deru 2", lesquels devront être discutés lors d'un conseil d'administration prévu au mois de novembre.

Outre la lutte contre les micro-polluants, la nouvelle directive prévoit également l'élimination de l'azote et du phosphore d'ici 2039.

Au total, le Siaap estime entre 1,5 et 2 milliards d'euros les investissements nécessaires pour se mettre en conformité avec ce texte, même si la lutte contre les micropolluants doit être financée à hauteur de 80% par les industriels selon le principe pollueur-payeur, selon le texte européen.

Les entreprises des cosmétiques et des médicaments sont principalement pointées du doigt par Bruxelles.

Enfin, Deru 2 prévoit l'obligation pour les stations d'épuration d'être autosuffisantes en énergie. Sur ce point, "très concrètement, je ne sais pas comment on fait", assure François-Marie Didier, qui revendique pourtant le statut de "premier producteur de biogaz" de France, grâce à l'exploitation des boues d'épuration issues de ses usines.

Dans tous les cas, la redevance de l'assainissement, "qui a déjà flambé ces dernières années (+45% en dix ans) et représente environ 40% de la facture d'eau, "continuera d'augmenter", avertit M. Didier.